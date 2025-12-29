Медия без
Магазинът в "Красно село" е атакуван от осъден за убийство

Откраднати са около 2000 лв.

30 Дек. 2025
Полицията блокира с часове района на грабежа, а на място дойдоха и хора от специалните сили и от жандармерията
Полицията блокира с часове района на грабежа, а на място дойдоха и хора от специалните сили и от жандармерията

Магазинът за алкохол на популярна верига в "Красно село" е атакуван с "Калашников" и граната. Това обяви зам. градският прокурор на София Георги Мойсев, който заедно с Емил Емилов – началник сектор „Грабежи“-СДВР, дадоха брифинг за извършения в понеделник вечерта грабеж. Обяснено беше, че нападателят е заплашил касиерката първо с автомат и след като тя не се съгласила да му даде парите, се заканил, че ще взриви гранатата. Служителката е натиснала паник бутона. Открадната сума е около 2200. На въпрос дали е сигурно, че оръжията са истински, прокурорът обясни, че те са дадени за експертизи, но много приличали на действителните модели. Вече се появиха информации, че и автоматът и гранатата са бутафорни.

По време на брифинга бе потвърдено, че заради случая са били задържани баща и син. Основният извършител е синът, който е влетял в магазина. Той е успял да избяга, но след преследване е хванат в центъра на София. Бащата не е криминално проявен, но синът се оказва с криминално минало. Той е излязъл от затвора преди 6 месеца, където е лежал за убийство по непредпазливост при побой. Имал регистрации и за подаване на фалшиви сигнали, за закани с убийство.

Сигналът за въоръжено нападение в търговски обект в "Красно село" бе подаден около 19:30 ч. в понеделник. След грабежа извършителите избягаха и  се скриха във вход на жилищен блок. Полицията обгради сградата. На място освен полиция бе изпратена и линейка на Спешна помощ. Няма информация за пострадали.

Униформените се опитваха да задържат престъпниците без да създадат опасност за живеещите в блока. След няколко часа полицията задържа баща и син, които живеят в блока, в който са се скрили.

Би Ти Ви обяви, че автомобилът, с който са пътували мъжете, е открит, а в него е имало гранати.

В магазина има видеокамери, заснели случилото се. На тях се вижда, че единият от извършителите е въоръжен. От кадрите става ясно, че оръжието прилича на автомат. На видеото се вижда и че мъжът е насочил оръжието към служителката в магазина.

