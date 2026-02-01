Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив

01 Февр. 2026
Атакуваното от бандитите място
БНТ
Атакуваното от бандитите място

Маскирани направиха въоръжен грабеж в денонощен магазин в Пловдив рано тази сутрин. 

Около 4:00 часа към полицията е бил подаден сигнал, че в обекта са нахлули двама маскирани, като по предварителна информация единият е държал оръжие. 

След като заплашили служителите в магазина, те успели да вземат пари от оборота и да избягат. От полицията все още уточняват открадната сума, но вероятно става въпрос за близо 1000 евро. 

Предстои да бъдат прегледани записите от охранителните камери, както в магазина, така и в района около него, с цел установяване самоличността на нападателите. Разследването по случая продължава.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

въоръжен грабеж

Още новини по темата

Вътрешен човек е сред задържаните за обира на инкасо в Ихтиман
19 Яну. 2026

Въоръжени ограбиха 80 000 евро от инкасо автомобил в Ихтиман

16 Яну. 2026

Магазинът в "Красно село" е атакуван от осъден за убийство
30 Дек. 2025

Четирима въоръжени обраха златарско ателие в София

15 Май 2025

Издирват извършител на въоръжен грабеж в офис за бързи кредити
15 Яну. 2025

Ограбиха 50 000 лв. от казино в София
18 Ноем. 2024

Въоръжени атакуваха кметство и ограбиха касите му
28 Май 2024

Продължава издирването на извършителите на въоръжения грабеж в Благоевград
03 Дек. 2023

Двама курсанти от МВР са задържани за въоръжен грабеж
09 Май 2022

Въоръжен мъж ограби офис на фирма за разплащания в София
25 Ноем. 2021

Опит за грабеж в банка беше извършен и във Варна
17 Юни 2021

Въоръженият грабеж в офис за бързи кредити се оказа инсцениран
04 Яну. 2021

Въоръжен грабеж е извършен в офис за бързи кредити в София
25 Дек. 2020

Въоръжен грабеж на банков клон в столичния квартал "Сухата река"
08 Ноем. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ