ВКС прие, че и майката е виновна за разменените бебета в "Шейново"

Майката, на едно от разменените бебета в "Шейново" също е виновна за грешката, допусната в болницата. Това приема Върховният касационен съд, който се произнеса като последна инстанция по делото, заведено от З. С. Ш. - майка на едно от разменените момиченца. З. Ш. настояваше да получи 120 000 лв. обезщетение. За толкова настояваше и бащата. Сега върховните съдии намалят обезщетението на майката на 40 000 лв., колкото и на бащата. След това обаче редуцират с 50% сумата на майката, като приемат, че и тя е съпричинител. Според съда тя носи вина, че не е проверила номерата на гривничките при изписването, въпреки че е подписала документите и е била уведомена за значението им. Върховните съдии смятат, че ако родилката беше проверила, размяна нямаше да има или щеше да се открие веднага.

Болницата носи отговорност за действията и бездействията на своите служители (акушери, неонатолози и др.). Сред основните нарушения, установени от съда, са, че не са спазени вътрешните правила на болницата за идентификация на новородени. По време на изписването на 16 септември 2022 г. не са надлежно сверени данните на бебетата и майките. И родилката обаче не е направила проверка.

Според върховния съд моментът, в който е станала размяната на децата, не е точно установен, но може да се направи обосновано предположение, че размяната е станала най-късно при изписването.

"Периодът, през който ищците безспорно за преживели силни притеснения, стрес, тъга, безпокойство, страх, отчаяние, гняв, е сравнително кратък (от началото на декември 2022 г., когато са се появили първите съмнения, че не отглеждат биологичното си дете, до 13 януари 2023 г., когато всяка от майките е получила своето биологично дете), макар да не съществува съмнение, че са били интензивни предвид естеството на връзката родител-дете", пише още съдът.

РАВНОСМЕТКА

Тъй като двамата родители губят делото за голяма част от претенцията си, то разноските за тази част остават за тяхна сметка.

Болницата трябва да плати на майката 1619 евро, а на бащата - 3239. Родителите обаче трябва да платят на "Шейново" 7282 евро майката и 5825 евро бащата.

Още долните инстанции изцяло отхвърлиха исковете от по 30 000 лв. на сестрата и дядото на размененото бебе.

Така от първоначално общ иск за 300 000 лева на семейството, те ще получат 60 000 лв. главница плюс 26 000 лв. лихва, но от тази сума ще се приспаднат 10 000 евро разноски.

Решението на върховните съдии Светлана Калинова (председател на състава и докладчик), Гълъбина Генчева и Наталия Неделчева е окончателно.