Верижна катастрофа затрудни движението по АМ "Тракия"

Инцидент с няколко коли стана и в София

Днес, 20:57
Снимката е илюстративна - от тежка катастрофа на "Тракия", станала миналата седмица.
БГНЕС
Снимката е илюстративна - от тежка катастрофа на "Тракия", станала миналата седмица.

Катастрофа с няколко автомобила затруднява трафика в пловдивския участък на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщи Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът за верижното пътнотранспортно произшествие в отсечката на 110-112-и км е получен към 19:00 часа, пише БТА. По предварителни данни няма пострадали хора. Три от автомобилите се намират в аварийната лента, а един - в активната. До изтеглянето им движението е ограничено.

Верижна катастрофа стана тази вечер и на бул. "Черни връх" в София до търговски център, съобщи bTV, като цитира свидетели. Ударили са се три автомобила и по неофициална информация има пострадала жена. В района на катастрофата се образуваха задръствания.

Един човек е загинал, а 25 са ранени при 18 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха тази сутрин от МВР. От началото на месеца в страната са станали 371 катастрофи с 30 загинали и 468 ранени. От началото на годината инцидентите на пътя са 6005, загиналите са 403-ма, а ранените - 7481. 

