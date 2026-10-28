Управляващите провалиха трето заседание за Петричкия Ескобар

За трети път парламентът не събра кворум за извънредното си заседание, в което трябваше да бъдат изслушани представители на институциите за палежите на антените на "Старлинк" и помилванията на Огнян Атанасов - Петричкия Ескобар и Динко Господинов. Заседанието беше свикано по настояване на "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

И при двата опита за регистрация се събраха само 112 депутати при нужни най-малко 121, за да се проведе заседание. От управляващите от "Прогресивна България" се събраха едва 28 от 131 депутати. От "Възраждане" присъстваше единствено Петър Петров от 12 народни представители. От ГЕРБ отсътваха 10 души от 31. В залата бяха всички 21 депутати на ДПС, начело с лидера им Делян Пеевски. От "Продължаваме промяната" отсъстваше един депутат, а от трима от "Демократична България" не бяха в залата.

Премиерът Румен Радев също беше в пленарната зала, както и вътрешният министър Иван Демерджиев. Радев заяви, че неговите хора спазват разделението на влястите и няма как да се месят в работата на парламента. "Бяхме призовани да дадем информация по палежа на антените, явихме се, ние не сме отказвали изслушване за разлика от други правителства, но за съжаление кворумът пропадна". Управляващите от "Прогресивна България" имат парламентарно мнозинство и вече два пъти провалиха провеждане на извънредно заседание за за обсъждане на случая с помилвания наркотрафикант, известен като Петричкия Ескобар.