Едва 8% от избирателите са гласували към 11 часа в Пазарджик

Слаба е към момента избирателната активност в Пазарджик - едва 8.07% от местните избиратели са гласували към 11 часа в оспорваните избори за общински съвет. Такива са данните на местната Общинска избирателна комисия (ОИК), съобщава БТА. Правото си на глас в областния град и тридесет и едно села са упражнили 7823 души.

Справка на "Сега" за предните избори през 2023 г. показва, че по същото време на деня на втори тур тогава са гласували 8.69% - с други думи, интересът на гражданите към вота е останал същия.

Тълпи от наблюдатели се изсипаха в Пазарджик и околността заради изборите. Още в петък ПП беше обявила, че изпраща 100 свои представители, за да следят за честността на вота в града, който се управлява от нейния кмет Петър Куленски. В групата влизат и депутати, като партийния лидер Асен Василев, експремиера Николай Денков и бившия шеф на МВР Бойко Рашков.

Във Фейсбук пък се разпространява видео, на което се виждат множество наблюдатели, пратени от "Величие":

Частичните избори за общински съветници в Пазарджик протичат при засилено полицейско присъствие. В ромските квартали на общината пристигна и жандармерия.

"В секция 43 една жена, която се самоопредели като неграмотна, въпреки всичко взе бюлетина. Зачерта или там е направила, каквото е могла зад паравана, излезе и докато секционната избирателна комисия търсеше в списъка, за да се подпише, тя каза "И кой сега ще дава 50-те лева?" и аз ѝ казах, добре, елате сега да го намерим този, който дава 50-те лв. Намерихме го тук в двора - бяла, тениска, бели маратонки, черно яке, мъж той, разбира се, отрече и избяга от двора на училището", разказал е наблюдател пред БНР .

Вълнения

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Пазарджик съобщи, че шеф на секционна комисия в село Мало Конаре се явил на работа с час и половина закъснение, бил е под въздействие на опиати и отказал да си извършва задълженията. Секретарят на същата комисия не знаел задачите си, нито дори коя политическа сила го е избрала в тази комисия.

И двамата са били отстранени и заменени след намеса от страна на ОИК и ЦИК. Според администрацията сега проблемната комисия работи нормално.

На телефон 112 е подаден сигнал, че в ромската махала на населеното място граждани са спрели два автомобила, за които се твърди, че се ползват за купуване на гласове. Колите са "Порше" и "Ауди", а един от пътуващите е избягал. На предното стъкло на един от автомобилите е бил поставен стикер "Съюз на бившите командоси", показва излъчване от мястото във "Фейсбук" в профила на "Продължаваме промяната".

Граждани се опитаха да задържат купувач на гласове в село Огняново:

Куриоз

Освен гореизброените повторни избори, от 2023 г. досега се е гласувало и в села, десетки пъти - заради отказ или смърт на селския кмет. Тази неделя също се гласува - частичен вот в 9 кметства. Куриозното е, че селските избори трябваше да бъдат 10, но във Велковци, община Брезник, не се явиха кандидати:

Пълна мистерия е какво се прави при избори без кандидати Какво се прави, когато на едни избори не се явят кандидати? Нови има ли, кога, как, или пък няма? Отговорът на тези въпроси най-официално е мистерия.

Изборите в Пазарджик са извънредни, тъй като редовният вот от 2023 г. бе касиран заради множество нарушения (с бюлетини, преференции, протоколи). Повторните избори през настоящия четиригодишен цикъл са много повече спрямо предишните цикли. А тече едва половината от мандата. Трудно може да се посочи обща причина за тях, но грешки при отчитане на резултатите е едната.

В Пазарджик са регистрирани 27 листи. 145 са избирателните секции, 91 от тях - в самия град, останалите - в селата. Характерно за общината е, че тя включва над 30 селища, тоест резултатът в голяма степен зависи от гласуването в малките населени места.

Предизборната кампания, в сравнение с вота през 2023 г. или в други общини, премина спокойно. Резултатът е интересен в три аспекта - как ще форматира раздробения досега общински съвет, каква тежест ще получат чисто местните играчи и как ще се представят парламентарните сили.