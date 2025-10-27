Медия без
Тристранката се събира заради три промени в отпуските

Очаква се спор за отпадането на дългите уикенди

Днес, 11:12
Правителството се представлява в тристранката от вицепремиера Томислав Дончев и социалния министър Борислав Гуцанов.
Правителството се представлява в тристранката от вицепремиера Томислав Дончев и социалния министър Борислав Гуцанов.

Три предложения за промяна в ползването на отпуските по Кодекса на труда ще обсъжда днес Националният съвет за тристранно сътрудничество. Предложенията са на ПП и ДБ и поради това имат минимален шанс да бъдат приети, макар че по някои от тях дискусията вероятно ще е интересна.

"Сега" представи подробно и трите законопроекта. Венко Сабрутев, Асен Василев, Васил Пандов, Андрей Цеков и други депутати от ПП предлагат по-облекчен ред за бащинския отпуск. Сега бащите имат право на 15 дни отпуск след раждане на дете, като отпускът се ползва от датата на изписване на детето. ПП предлага да стане възможно тези 15 дни да се ползват наведнъж или на части от раждането на детето до навършването му на 1 година.

Действащата разпоредба създава практическо затруднение за много семейства, тъй като нуждата от активна подкрепа на бащата невинаги е концентрирана в първите дни след изписването, мотивират се депутатите. Съвременната семейна динамика, подготовката на дома за посрещане на новороденото, както и здравословното състояние на детето и майката често изискват бащина подкрепа още от раждането на детето, както и през цялата критична първа година от раждането, обясняват те.

Другото предложение е на ДБ. Елисавета Белобрадова, Надежда Йорданова, Божидар Божанов, Ивайло Мирчев и Мартин Димитров предлагат облекчения за родители на деца до 12-годишна възраст. Законопроектът предвижда натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 г. да може да се ползва почасово за вземане или водене на дете на детска градина или училище. Този отпуск трябва да е максимум 2 часа на ден заедно с отпуска за хранене и кърмене, който се полага според КТ на майки на деца до 8-месечна възраст, посочват депутатите. Малко известният отпуск за кърмене е по един час два пъти дневно или два часа наведнъж.

Третият законопроект е на Йордан Иванов от ДСБ, Явор Божанков, Кристина Петкова и Даниел Лорер. Той е за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се падне в почивен ден. Тук всички са против, но вероятно работодателите ще го защитават в тристранката, тъй като мотивите са изцяло съобразени с техните интереси - губене на милиони от тези извънредни почивки. 

Тристранката има само съвещателна функция. Правителството е длъжно да обсъжда въпросите на трудовите отношения с националните синдикати и работодателски организации, като липсата на такава консултация може да доведе до отмяна на дадено решение в съда. Каквото и да кажат партньорите обаче, решението не е застрашено от отхвърляне.

