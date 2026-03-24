Тол системата хвърля бодикамери и спецтаблети срещу корупцията

Тол системата ще бори корупцията сред служителите си с бодикамери, специални таблети и пълно видеонаблюдение. Това обяви Олег Асенов, директор на Националното тол управление, в интервю за БНТ.

„Въвеждаме бодикамери, въвеждаме едни таблети, с които да може да се работи с абсолютно пълен контрол върху действията на оператора на таблета, както и въвеждаме видеонаблюдение в центровете за продажба на продукти, които оперира националното толуправление“, заяви той.

Тази работа много прилича на работата на МВР и полицията, които уж щяха да хващат корупцията и нарушенията на служителите с бодикамери, но така и не е известно нещо подобно изобщо да се е случило. Отделно са много случаите, в които бодикамерите или не са включени, или не работят, или трябва да им се зареждат батериите.

Иначе шефът на тол управлението се похвали още, че въвеждането на системата за средна скорост показала значителен ефект върху поведението на водачите. От думите му стана ясно, че броят на превишилите скоростта водачи е намалял от всеки трети на всеки десети, а жертвите и тежко ранените също намаляват. До момента били издадени над 40 000 фиша, а системата ще се разширява с още 20 нови участъка, каза още Асенов.

От думите му не се разбра колко от тези фишове за връчени и колко глоби са събрани. Прави впечатление, че през октомври м.г. МВР съобщава, че са били издадени близо 38 000 електронни фишове за средна скорост "От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост - 00:00 часа на 7 септември до днес в МВР са постъпили 37 900 файла със заснети данни за нарушения от камерите на БГ ТОЛ в рамките на 12 сертифицирани отсечки от републиканската пътна мрежа", написаха през октомври 2025 г. от МВР. От думите на Асенов сега излиза, че за 5 месеца са издадени още само 2000 фиша.

Асенов обясни във вторник и, че новата система за следене на трафика и атмосферните условия в реално време вече е достъпна за шофьорите у нас. Данните се обновяват на всеки 15 минути и дават възможност за по-добро планиране на пътуванията. „И двете системи работят в реално време. На всеки 15 минути се актуализира информацията.“, твърди той.

Асенов подчерта, че водачите могат да получат навременна информация за условията на пътя: „Тоест, шофьорите на пътя имат абсолютно актуална информация, какво предстои пред тях като метеорологична обстановка.“

По думите му системата не само показва текущото състояние, но и предупреждава за рискове: „На карта са обозначени предстоящи пред тях рискове, като мъгла, силен вятър, валеж, снеговалеж, възможност за замръзване на пътя.“

Той подчерта, че приложението предупреждава какво предстои на пътя, а не след като вече някой го е усетил на гърба си. По думите му това дава възможност за избягване на риск. Той посочи, че услугата ще бъде надграждана чрез отворени данни.

Асенов коментира и мярката на правителството да не увеличава толтаксите за превозни средства над 3,5 тона. "Комплексът мерки, които да намалят натиска от повишаването на цените на горивата, са обявени от правителството. Ниe като национално управление изпълняваме тези мерки. Точно сега, в тази кризисна ситуация, едно допълнително утежняване на транспортния бранш няма да е полезно", заяви той.

Шефът та тол управлението добави: "В комуникация сме с Европейската комисия, задействали сме на съответните нотификационни механизми, за да ги известим, че това няма да се случи, тъй като все пак това е наше задължение по директива. И с цел да избегнем съответни санкции, трябва да сме известили комисията навреме. Смятам, че комисията ще уважи нашата нотификация и няма да има повишение на таксите. Но това е антикризисна мярка"

"Ние сме приходна агенция, нашата задача е да изпълняваме това, което Министерството на финансите ни е възложило и тази година ни също го изпълняваме успешно. Имаме 16% ръст и днешна дата над 120 милиона евро са влезли в бюджета целево за пътища. Как вече те се използват, ето там е най-важният акцент, по който трябва да бъдат съответно създадени мерки, но мисля, че имаме някакъв виден напредък в подобряване на пътната инфраструктура.", заяви още Асенов.