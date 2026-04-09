Столичният булевард "Тодор Каблешков" най-после е готов

След дълги съдебни дела общината приключи работата по последните 80 метра от отсечката

Днес, 15:04
"Тодор Каблешков" свързва "Цар Борис III" и "Черни връх".
Фейсбук/Васил Терзиев
"Тодор Каблешков" свързва "Цар Борис III" и "Черни връх".

Булевард "Тодор Каблешков" в София вече е отворен, съобщи столичният кмет Васил Терзиев във Фейсбук. Завършени са последните 80 метра след години чакане заради проблем с отчуждаването на частен имот.

Булевардът свързва "Цар Борис III" и "Черни връх" и е част от третия градски ринг. След дълги съдебни дела общината успя да влезе в терена през февруари т.г. и да започне работа по довършване на отсечката.

Сега на разположение на гражданите са две платна с по три ленти във всяка посока. Има разделителна ивица, подготвена за бъдещ трамвай, велоалеи и нови тротоари, разказа кметът Терзиев.

Той се ангажира да започне изграждането на "Източна тангента"; реконструкцията на редица булеварди - "Мария Луиза", "Христо Ботев", "Джеймс Баучер", "Рожен" от жп надлеза до надлез "Надежда"; изместване на трамвайното трасе по булевард "Скобелев"; изграждане на булевардите "Копенхаген" (връзка между "Младост" и "Дружба") и "Климент Охридски", и продължението на булевард "Илиянци" до Северна скоростна тангента.

Дълго време завършването беше блокирано заради проблемни имоти по средата на булеварда, които не бяха отчуждени
MySofia.bg Дълго време завършването беше блокирано заради проблемни имоти по средата на булеварда, които не бяха отчуждени
Още новини по темата

Багерите влязоха в последните 80 метра от бул. "Тодор Каблешков"

13 Февр. 2026

Бул. “Тодор Каблешков” вече има разрешение за строеж

11 Февр. 2026

Падна и последната пречка пред довършването на "Тодор Каблешков"
30 Яну. 2026

София най-после ще довърши ключовия бул. "Тодор Каблешков"
08 Септ. 2025

СОС даде зелена светлина за ключовия бул. "Тодор Каблешков"

24 Юли 2025

Общината пак опитва да отпуши блокирания от автомивка бул. "Т. Каблешков"
28 Май 2025

Протестиращи забавиха отварянето на бул. "Тодор Каблешков" в София
23 Дек. 2024

Цялостният пуск на бул. "Тодор Каблешков" се отлага за неопределено време
27 Ноем. 2024

Автомивка и шоурум бавят строежа на ключов булевард в София
22 Юни 2024

Строителството на важен булевард в София се забавя заради незаконен търг
04 Юни 2024

