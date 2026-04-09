Столичният булевард "Тодор Каблешков" най-после е готов

Булевард "Тодор Каблешков" в София вече е отворен, съобщи столичният кмет Васил Терзиев във Фейсбук. Завършени са последните 80 метра след години чакане заради проблем с отчуждаването на частен имот.

Булевардът свързва "Цар Борис III" и "Черни връх" и е част от третия градски ринг. След дълги съдебни дела общината успя да влезе в терена през февруари т.г. и да започне работа по довършване на отсечката.

Сега на разположение на гражданите са две платна с по три ленти във всяка посока. Има разделителна ивица, подготвена за бъдещ трамвай, велоалеи и нови тротоари, разказа кметът Терзиев.

Той се ангажира да започне изграждането на "Източна тангента"; реконструкцията на редица булеварди - "Мария Луиза", "Христо Ботев", "Джеймс Баучер", "Рожен" от жп надлеза до надлез "Надежда"; изместване на трамвайното трасе по булевард "Скобелев"; изграждане на булевардите "Копенхаген" (връзка между "Младост" и "Дружба") и "Климент Охридски", и продължението на булевард "Илиянци" до Северна скоростна тангента.