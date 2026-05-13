Общината предлага по-ниска сграда на спорния терен в "Младост"

“Столична община ще предложи алтернативно решение за застрояването на терена в „Младост“, където в момента се обсъжда изграждането на 22-етажна сграда.” Това заяви зам.-кметът по градско развитие и планиране арх. Любо Георгиев в пред БНР по повод възникналото напрежение около проекта. Той трябва да бъде построен на претоварения бул. "Александър Малинов". Снощи пред община "Младост" имаше протест на граждани.

Казусът възникна след решение на Столичния общински съвет, което дава зелена светлина за проект върху предимно общински терен, при който община "Младост" би получила около 30% от бъдещата застроена площ. Проектът предвижда сграда с височина близо 75 метра - 22 етажа, и близо 60 хил. кв. м разгъната застроена площ, в район, който вече е под силен инфраструктурен натиск.

Според зам.-кмета конкретният казус е резултат от утвърден през годините модел на планиране, при който законово допустимото застрояване на практика се реализира в максималния му обем, без достатъчна преценка дали това е най-подходящото решение за средата.

В основата на проблема стои комбинацията от действащия Общ устройствен план и нормативната рамка, които задават максимални параметри за застрояване – интензивност, плътност и височина. Тези параметри не са задължение, а горна граница, но на практика обаче именно максимумът се превръща в стандарт.

„Параметрите показват какво е допустимо, но не казват какво е разумно“, посочи Георгиев.

По повод критиките, че кмет и главен архитект не са заели позиция при гласуването на решение в СОС Георгиев се оправдал, че с промени в правилника за дейността на СОС от октомври, 2025 е премахнато задължителното изискване на становище за законосъобразност от кмета на Столична община по доклади, внасяни от районните кметове съвместно с общински съветник. Георгиев изтъкна, че това е по предложение на "Спаси София". Липсата на задължение обаче не означава, че общината не може да изразява позиция, защото докладите се гледат по комисии, преди да влязат в зала.

От обясненията стана ясно, че за карето ще бъде изготвен нов ПУП, с по-ниска височина, по-малка интензивност на застрояване и параметри, свързани с реалния капацитет на района - транспорт, улична мрежа, социална инфраструктура и натоварване на средата. Не ясно колко време ще отнеме всичко това.

„Стартирането на изменението на ПУП блокира изпълнението на всички текущи действия по проекта“, изтъква арх. Георгиев. Възможно е обаче решението за изменение на ПУП да бъде обжалвано.