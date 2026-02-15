Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

София е залята от забавени преписки за ново строителство

Покрай кризата в направлението се чакат стотици разрешения за нови пупове и сгради

Днес, 07:01
В последните години в София бяха вдигнати огромен брой жилищни сгради.
Илияна Кирилова
В последните години в София бяха вдигнати огромен брой жилищни сгради.

София е залята от забавени преписки в областта на градоустройството и новото строителство. Покрай разрива във взаимоотношенията на бившия главен архитект Богдана Панайотова и кмета Васил Терзиев в общината са се натрупали стотици преписки, които чакат развитие. Кога ще бъдат приключени не е много ясно, защото новият заместник-кмет по развитието тепърва трябва да назначи близо 55 нови служители. Новото натрупване на камари от преписки идва след ударна работа по намаляване на тези случаи, извършена през миналата година. 

За големия брой забавени преписки се разбра миналата седмица при първото участие на новия заместник-кмет по развитието арх. Любомир Георгиев в ресорната общинска комисия по устройство на територията. Георгиев бе изслушан по няколко теми, включително и разместванията по новата структура на общината. 

“Има известно забавяне. Градоустройствените преписки в процес на обработка са 755 спрямо 422 година по-рано. Преписките, които не са приключени и са свързани с разрешения за строеж, въвеждане в експлоатация, незаконно строителство, са 866 при 282 преди година”, коментира пред съветниците Георгиев. 

Големите забавяния идват на фона на голяма чистка в направлението. Георгиев бе попитан и за тези размествания, но в отговора си той започна статистиката от момента, в който е встъпил в длъжност. “Когато встъпих в длъжност, направлението беше с 89 души състав, освободени са четирима и сега разполагам с 85 души. Общата численост е 140, предстои обявяването на конкурси”, коментира Георгиев. 

От големи забавяния се оплакват и строители и архитекти. Проблемът с многото забавени преписки отново излиза на дневен ред след много ударна работа в опит за изчистването им. В писмо до СОС през октомври бившият главен архитект Богдана Панайотова отчете, че в периода до април, 2025 г. в информационната система на общината има стотици преписки, отчетени като приключили, които всъщност са висящи. При тази проверка са установени общо 1700 преписки за приключване. За да се навакса, от началото на юли до края на октомври са проведени общо 55 заседания на общинския експертен съвет по устройство на територията, в някои седмици по три заседания. “Към дата 28.10. 2025 от 1730 преписки 1600 са разгледани, очакващи разглеждане са 130 преписки, като 110 са включени в дневните редове на ОЕСУТ до 16 ноември”, отчете бившият главен архитект.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Любомир Георгиев, Богдана Панайотова, разрешения за строеж

Още новини по темата

Главният архитект на София обясни отстраняването си с огромни интереси
23 Дек. 2025

Васил Терзиев успя от трети път да занули главния архитект
18 Дек. 2025

София стана играчка-плачка в ръцете на кмета

13 Ноем. 2025

Започнаха светкавични уволнения в екипа на главния архитект

07 Ноем. 2025

Главният архитект на София получила искането за оставка в болница и с смс
06 Ноем. 2025

Гл. архитект на София: Огромни територии в столицата са превърнати в бент
09 Окт. 2025

Край на интригата с небостъргача на бул. "Черни връх"
25 Апр. 2025

Борис Бонев: Изглежда, че Терзиев е сключил сделка с Пеевски
23 Апр. 2025

Васил Терзиев назначи Богдана Панайотова за главен архитект на София

16 Апр. 2025

ПП отхвърли Богдана Панайотова за главен архитект на София
05 Апр. 2025

Богдана Панайотова е на един подпис за главен архитект на София
04 Апр. 2025

Куп въпроси останаха без отговор след изпита за нов архитект на София
31 Март 2025

Васил Терзиев пред дилема: смел архитект или небостъргачи в София
31 Март 2025

Трима останаха в конкурса за главен архитект на София
21 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?