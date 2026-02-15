София е залята от забавени преписки за ново строителство

София е залята от забавени преписки в областта на градоустройството и новото строителство. Покрай разрива във взаимоотношенията на бившия главен архитект Богдана Панайотова и кмета Васил Терзиев в общината са се натрупали стотици преписки, които чакат развитие. Кога ще бъдат приключени не е много ясно, защото новият заместник-кмет по развитието тепърва трябва да назначи близо 55 нови служители. Новото натрупване на камари от преписки идва след ударна работа по намаляване на тези случаи, извършена през миналата година.

За големия брой забавени преписки се разбра миналата седмица при първото участие на новия заместник-кмет по развитието арх. Любомир Георгиев в ресорната общинска комисия по устройство на територията. Георгиев бе изслушан по няколко теми, включително и разместванията по новата структура на общината.

“Има известно забавяне. Градоустройствените преписки в процес на обработка са 755 спрямо 422 година по-рано. Преписките, които не са приключени и са свързани с разрешения за строеж, въвеждане в експлоатация, незаконно строителство, са 866 при 282 преди година”, коментира пред съветниците Георгиев.

Големите забавяния идват на фона на голяма чистка в направлението. Георгиев бе попитан и за тези размествания, но в отговора си той започна статистиката от момента, в който е встъпил в длъжност. “Когато встъпих в длъжност, направлението беше с 89 души състав, освободени са четирима и сега разполагам с 85 души. Общата численост е 140, предстои обявяването на конкурси”, коментира Георгиев.

От големи забавяния се оплакват и строители и архитекти. Проблемът с многото забавени преписки отново излиза на дневен ред след много ударна работа в опит за изчистването им. В писмо до СОС през октомври бившият главен архитект Богдана Панайотова отчете, че в периода до април, 2025 г. в информационната система на общината има стотици преписки, отчетени като приключили, които всъщност са висящи. При тази проверка са установени общо 1700 преписки за приключване. За да се навакса, от началото на юли до края на октомври са проведени общо 55 заседания на общинския експертен съвет по устройство на територията, в някои седмици по три заседания. “Към дата 28.10. 2025 от 1730 преписки 1600 са разгледани, очакващи разглеждане са 130 преписки, като 110 са включени в дневните редове на ОЕСУТ до 16 ноември”, отчете бившият главен архитект.