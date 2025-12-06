Силните дъждове наводниха къмпинг "Арапя"

БГНЕС Обявен е жълт код за валежи, а най-голямо количество е паднало в село Изгрев - 130 литра на квадратен метър.

Продължителните валежи в Бургаско предизвикаха локални наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево. "Наводнени са редица незаконни обекти по поречието на реката, които ще бъдат премахнати", обясниха за БНТ от Община Царево. Залят е пътят Ахтопол - Царево, като в момента водата се оттича. Властите успокояват, че ситуацията там към момента не е тревожна.

В същото време обаче кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата Bg-Аlert за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, заради преливане на реките Факийска и Хурдере. Пътят за тези села е затворен, съобщи БГНЕС. Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево. 85 литра на кв.м. е падналият дъжд до момента там. На място са екипи на Община Бургас и Гранична полиция.

Значителни по количество ще бъдат валежите главно в планинските райони на Западна и Централна България. Временно интензивни и с гръмотевици ще са те в югоизточните части от страната. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, за София - около 7°, предава БНР, като се позовава на НИМХ.

Жълт код за значителни валежи е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Габрово, Плевен, част от София - област, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Ямбол, Сливен и Бургас.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина - от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Западна Стара планина и Рило-Родопската област, а в Странджа - временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 4 бала.

В неделя валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони. Облачността ще се задържи значителна, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 6° и 11°.

През първите дни от следващата седмица облачността ще се разкъса, в много райони и ще намалее, а вятърът ще отслабне и ще стихне. Отново на много места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще са най-ниски в началото на седмицата, близки до 0°, а дневните бавно ще се повишават и в четвъртък максималните ще са между 12° и 17°.

СВЛАЧИЩА И НАВОДНЕНИЯ

Заради продължителния дъжд в района на трети тунел на път II-86 (Асеновград-Смолян) се е активирало свлачище. Паднала е земна маса върху платното за движение към град Смолян. На място има полицейски служители, които регулират движението, предаде кореспондентът на БГНЕС от Пловдив.

Там са и представители на ОПУ-Пловдив, за да се предприеме разчистване на пътя.

В Пловдив са наводнени кръстовищата на бул. “Александър Стамболийски” и бул. Цар Борис Трети Обединител”-продължение, както и на бул. “Александър Стамболийски” с ул. “Братя Бъкстон”.

На тези участъци също са разположени полицейски патрули. Преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили. Община Пловдив предприе мерки за отводняване.