Сигнали за бомби се получиха и в 4 столични училища

Първо сутринта беше заплашена Съдебната палата, а по обяд неизвестни започнаха да се заканват на столични училища

Сигнал за бомба беше получен в няколко столични училища. По неофициална информация заканите са били поне към 4 учебни заведения. Заплахите са били изпратени по електронната поща. В писмата, които били на развален руски език, се настоявало за плащане на 100 000 евро в криптовалута.

След промените в протокола за реакция при бомбени заплахи от 2023 г. евакуация се предприема само след конкретна оценка на риска, а не автоматично при всеки сигнал.

Само часове по-рано бомбена заплаха евакуира столичната Съдебна палата в четвъртък сутрин. Това е станало след сигнал за взривно устройство, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СД

От полицията уточниха, че се действа по процедура. Сигналът е подаден в 08:45 ч.

На място пристигнаха екипи на полицията и пожарната, които извършиха проверка, както и спешни медици, готови да окажат помощ при необходимост.

След няколко часово претърсване не беше установен проблем, сигналът беше класифициран като фалшив и сградата беше отворена.