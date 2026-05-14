СДВР атакува показно имотната мафия в София

Арестувани са ключови фигури и бивш нотариус, които и преди са задържани

Днес, 14:46
Момент от полицейската акция.
Скрийншот БНТ
Момент от полицейската акция.

СДВР проведе зрелищни акции в различни райони на столицата, които според полицията са насочени срещу имотната мафия. По предварителни данни са арестувани няколко лица, които са били задържани няколко пъти през последните години по същите подозрения. 

Сегашната спецакция е тръгнала от квартал "Факултета", където е бил задържан един от ключовите участници - мъж, известен с прякора Джеймса, съобщи БНТ. 

Жертвите на престъпната група, която се занимава с имотни измами, били предимно възрастни хора с психически заболявания или без близки роднини. 

Националната телевизия твърди, че сред арестуваните е и бивш софийски нотариус, който от 2010 г. бил с отнети права заради имотни измами, а 9 години по-късно е бил задържан отново при акция на СДВР срещу група на ромски барон в "Малашевци" и "Орландовци". 

Информацията до момента сочела, че групата на Джеймса е извършила стотици имотни измами за десетки милиони лева. Операцията на СДВР се провежда на няколко адреса в София. Атакувани са места във  "Факултета", "Люлин", центъра на столицата.

През последните години МВР и прокуратурата проведоха няколко такива акции, след които обаче не се променя почти нищо. Обичайно след определен период се констатира, че имотната мафия е станала още по-силна, и се провежда следващата показна операция.

