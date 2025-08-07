САЩ вече произвеждат нашите бронирани машини "Страйкър"

Началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Стоян Шопов съобщи пред в. "Българска армия", че производството на първите бойни бронирани машини "Страйкър" за българските Сухопътни войски вече е започнало и се изпълнява съгласно графиците.

Страната ни ще има 183 машини "Страйкър" и 15 спомагателни машини по договор, сключен през 2023 г. със САЩ. Той е на стойност 2,5 млрд.лв. Парите ще се плащат на вноски. Според плана първите машини трябва да дойдат в края на септември, а до края на годината трябва да са пристигнали 33 от машините.

Чрез договора ще се открие и възможност за трансфер на технологии и организиране на производство на 30-милиметрови боеприпаси на територията на България в бъдеще. Началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Стоян Шопов обяснява, че окончателното сглобяване на машините ще е в ТЕРЕМ. Известно е, че това ще става в „ТЕРЕМ-ИВАЙЛО“, Велико Търново.

По думите на генерала транспортирането на машините до завод ТЕРЕМ за окончателно сглобяване се очаква в края на годината. „След окончателното им асемблиране в ТЕРЕМ и преминаване на редица тестови изпитвания, първите системи въоръжение и техника могат да бъдат приети на въоръжение и въведени в експлоатация в 61-ва механизирана бригада”, обясни началникът на щаба на Сухопътните войски.

"СЕГА" припомня: КАКВО ТОЧНО СЕ ПРЕДВИЖДА В ПРОЕКТА

Проектът предвижда придобиване на 198 бойни и спомагателни машини, 183 от които от фамилията Stryker, в състав от: 90 броя ХМ1296 Infantry Carrier Vehicles - Dragoon (ICVD); 17 броя М1126 Infantry Carrier Vehicles (ICV); девет броя М1132 Engineer Squad Vehicles (ESV); 33 броя М1130 Command Vehicles (CV); 24 броя M1133 Medical Evacuation Vehicles (MEV); десет броя М1135 Nuclear, Biological, Chemical Reconnaissance Vehicles (NBCRV); три броя М98ЗА4 Heavу Expanded Mobility Tactical Truck (НЕМТГ) Light Equipment Transports (LET) в комбинация с Modular Catastrophic Recovery System (MRCS); три броя М1120A4 НЕМТТ Load Handling Systems; три броя М984А4 НЕМТT Wrecker; шест броя М978А4 НЕМТТ Fuel Servicing Truck (Tanker).

Прогнозната стойност за реализация на проекта за инвестиционен разход е 1,376 млрд. долара (2 504 320 000 лв., изчислени при курс на щатския долар $1 = 1.82 лв.) без ДДС. Заплащането на посочения проект на договора и двата бъдещи договора за придобиване на бойни припаси е предвидено да се извърши за период от пет години.

В проекта е записано още, че общата сума по проекта е прогнозна, като предвид естеството на договорите по Програмата за чуждестранни военни продажби, в случай на необходимост, промяната на стойността на договора ще се извършва по реда на Закона за международните договори на България. Освен посочените финансови средства, за цялостната реализация на проекта за придобиване на бойни и спомагателни машини ще са необходими и други допълнителни разходи за заплащане на данък добавена стойност (ДДС), мита и други; заплащане на транспортни разходи.

Предвидено е началото на доставките на машините да е през третото тримесечие на 2025 г., а краят да е през първото тримесечие на 2028 г. Основното количество бойни и спомагателни машини ще бъде доставено през 2026 г. и 2027 г. с темп на доставките от десет машини на месец.

На всички машини ще бъде инсталирано и интегрирано комуникационно-информационно оборудване, отговарящо на изискванията на Министерството на отбраната (МО) за оперативна и техническа съвместимост с оборудването, което към момента се използва в Сухопътните войски от състава на Българската армия.

В обхвата на проекта са предвидени още: обучение на личен състав от Сухопътните войски за експлоатация и техническа поддръжка на всички типове машини и системи; доставка на учебни пособия и тренажори за подготовка; доставка на първоначален комплект от резервни части и консумативи; първоначална логистична поддръжка за подпомагане на процеса по усвояване на експлоатацията и поддръжката на машините; мобилни полеви работилници за ремонт и/или възстановяване на бойни повреди.

За осигуряване на подготовката на личния състав и бойните действия на формированията от състава на механизираната бригада ще бъдат придобити съответните количества артилерийски, стрелкови бойни припаси и управляеми противотанкови ракети.

След дълги премеждия беше одобрено и закупуването на управляеми противотанкови ракети "Джавелин" (Javelin FGM-148F). Именно реализирането на този договор ще осигури необходимото количество ракети за противотанковите системи на бойните и разузнавателните машини "Страйкър” и "ще способства за водене на подготовка и поддържане на способности за участие в операции по гарантиране на националния суверенитет и независимост и защита на териториалната цялост на страната".

В обхвата на договора е предвидено придобиване на управляеми противотанкови ракети; лек команден модул за изстрелване на ракети; оборудване за поддръжка; техническа литература; софтуер, свързан с ракетите; съпътстваща документация; поддръжка до февруари 2035 г.; обучение за използване; обучение на специалисти по боеприпаси.

Договорът е на обща стойност 82 762 140 щатски долара (153 937 580 лв., изчислена при курс на щатския долар $1 = 1.86 лв.) без ДДС. Общата стойност е в рамките на заложените финансово-икономически параметри в Проекта за инвестиционен разход за "Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“, в частта за придобиване на противотанкови управляеми ракети "Джавелин".