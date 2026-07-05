САЩ: Благодарим на България за самолетите на летището

САЩ обявиха, че благодарят на българския народ за 5-месечния престой на американските военни самолети-цистерни на летището в София. Вашингтон направи това чрез един от най-влиятелните си военни командири в света. Ген. Алексъс Гринкевич, който даде интервю за Би Ти Ви, съвместява две ключови длъжности. Той командва силите на Съединените щати в Европа – всички американски военнослужещи, разположени на континента, независимо дали са в Рамщайн в Германия, Инджирлик в Турция или Авиано в Италия. Освен това той е върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа – командва войски на Алианса независимо от тяхната националност.

Всички американски военни самолети са напуснали летището в София Всички американски военни самолети вече са напуснали летище "Васил Левски" в София, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, цитиран от БНТ. "Вчера беше последният самолет, който излетя към 14. 00 часа, така че мисията на американските самолети в България приключи.

На въпрос за самолетите, чийто престой много точно съвпадна с военните действия на САЩ срещу Иран, Гринкевич обяви: "Първото нещо, което бих казал на българския народ, е: Благодаря". Преди това той натърти как уточнява, че отговоря в качеството си на командващ на Европейското командване на Съединените щати, а не като Върховен командващ на силите на НАТО в Европа. Така даде да се разбере, че говори от името на САЩ, а не на НАТО.

"Една от идеите, ако мога така да се изразя, на американското военно присъствие в Европа е, че Европа може да служи като платформа за проектиране на сила на Съединените щати, откъдето можем да правим добро в световен мащаб и да решаваме реални проблеми – независимо дали става въпрос за това да гарантираме, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие, което е приоритет номер едно за президента Тръмп, или да гарантираме, че терористи няма да излизат от Африка. Възможността да използваме базите, с които разполагаме в Европа за тези цели, е изключително важна", коментира американският генерал.

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Веднага след това той обяви, че би "насърчил политическите лидери на България, когато се срещнат с президента Тръмп следващата седмица в Анкара, да подчертаят подкрепата, която предоставиха за тази операция". България трябва да се гордее, че направи това и че застана до един съюзник, че направи крачка напред и беше готова да направи нещо, което някои в Алианса не бяха готови да направят, каза Гринкевич.

Той обяви, че самолетите-цистерни са изключително важни. "Ние изграждаме своеобразен мост от самолети-цистерни винаги когато проектираме сила. Затова има редица бази в Европа и над Атлантическия океан, които са необходими – независимо дали прехвърляме изтребители, за да ги насочим към някоя държава в зоната на Централното командване, а след това към Близкия изток за разполагане. Подобни неща - логистичното прехвърляне на способности към Близкия изток в този случай, но това би могло да бъде към всяка точка – са изключително важни за нас. Изключително важно е да имаме този достъп", каза генералът.

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Гринкевич отрече от София да са извършвани бойни операции, но пропусна отговор дали не самолетите не са служили за подпомагане. На въпрос "можете ли да потвърдите, че оттук, от България, не са били извършвани или подпомагани бойни операции срещу Иран", той отговори: "Не е имало бойни операции, които да са започнали от България".

Гринкевич коментира и геополитическата ситуация в света. "Имаме потенциални противници по целия свят, които работят заедно по начини, които никога не бихме си представили преди няколко години. Това включва Китай, Северна Корея, Иран и, разбира се, Руската федерация, както и други. И виждаме това в умален вид в Украйна, където Русия не би могла да продължи тази война без китайско финансиране, както и без компоненти с двойна употреба, които идват от Китай и подхранват нейната индустриална база. Вече видяхме севернокорейски войници да воюват по границата между Украйна и Русия. И очакваме да виждаме още от това. Виждаме дронове Shahed, използвани от руснаците. Така че това ниво на сътрудничество създава истинско предизвикателство за нас от глобална военна гледна точка", каза той в прав текст.

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По негови думи съществува нарастващ риск да се окажем изправени пред множество кризи в множество региони на света, случващи се едновременно. "И това е една от причините да е толкова важно да изградим по-силен европейски стълб на НАТО и да се придвижим към концепцията за НАТО 3.0, при която една по-силна Европа води до по-силен Алианс. Защото Съединените щати просто нямат капацитета сами да правят всичко, навсякъде и по всяко време. И наистина се нуждаем от нашите съюзници, от нашите твърди съюзници като България, да поемат по-голяма роля и да ни помогнат в това", заяви висшият американски военен.

Гринкевич обяви Русия за най-голямата заплаха. И това до голяма степен се основава на факта, че вече знаем, че тя е готова да използва сила, за да се опита да промени границите в Европа – нещо, което не сме виждали от десетилетия. "И това трябва да тревожи всички ни. А когато войната в Украйна приключи – а всички се надяваме да успеем да изпълним целта на президента Тръмп тя да бъде прекратена възможно най-скоро – това е брутален конфликт и убийствата трябва да спрат.

Но когато тя приключи, ще трябва да наблюдаваме какво ще направят руснаците и как ще действат", заяви той и добави:. "Дали ще превъоръжат силите си? Дали ще ги разположат по границите на НАТО някъде по източния фланг? Дали ще ги преместят в Африка и ще създадат проблеми там? Как ще изглежда това? Така че смятам, че Русия е много сериозна заплаха. И очевидно на целия континент има много активност, свързана с хибридната война. Това буди тревога. Очаквам да виждаме още повече от това".