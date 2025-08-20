Проверка в затвора откри мобилни телефони в пъпеши и печки

Три мобилни телефона в пъпеш, 8 - в печка и един в тубичка с лекарство - изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници. Това обяви правосъдният министър Георги Георгиев и ги определи като "най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" успяха да разкрият и предотвратят". Текат извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода.

От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 мобилни телефони и 29 случая с наркотични вещества. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания, допълва Георгиев.

По-късно от министерството пуснаха съобщение по темата, в което обясняват, че заловените неразрешени вещи са били приготвени да бъдат внесени в затворите с багажи за свиждане. Служителите на ГДИН са открили девет телефона във външна тоалетна на служебен паркинг пред затвор, има и такива, които са подхвърлени до оградите на сгради.

При забранените вещества случаите са аналогични. В донесени дрехи на свиждане за лишени от свобода, служителите откриват такива, които са напоени с наркотици. Правят се опити да бъдат вкарани наркотици и чрез лична кореспонденция.

От ГДИН коментират, че прави впечатление все по-голямата изобретателност, с която се търсят възможности да се нарушат реда и нормативната уредба още при пропускателните пунктове в затворите. И обещават, че контролът на входовете, както и вътре в самите места за лишаване от свобода, ще продължи да бъде засилен.