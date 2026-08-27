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Сметката за избори скочи от 120 милиона лева на 120 милиона евро

Цената на президентския вот скочи двойно за 4 г.

27 Авг. 2026Обновена
ЦИК обяви обществена поръчка за машинния вот на стойност 10.2 милиона.
Илияна Димитрова
ЦИК обяви обществена поръчка за машинния вот на стойност 10.2 милиона.

Правителството е одобрило план-сметката за президентските избори на 25 октомври. Кабинетът на Румен Радев е предвидил 116 928 000 евро, за да покрие разходите по вота, както показва изготвената от финансовото министерство план-сметка, както съобщи bTV.

За предните избори за държавен глава, проведени през ноември 2021 г., бяха заделени 123.8 млн. лева. Преизчислено в евро (63.3 милиона), това показва, че изборите са поскъпнали почти двойно за отминалите 4 години.

Вчера Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви обществената поръчка за машинното гласуване. Тук се включват множество дейности, свързани с устройствата - профилактика, ремонт, инсталация на софтуера, техническа поддръжка, транспорт и логистика. ЦИК е изчислила, че за това ще са нужни 10 283 088.84 евро с ДДС. Тази сума трябва да се покрие от държавния бюджет.

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Ключови думи:

президентски избори 2026, план сметка

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