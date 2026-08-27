Сметката за избори скочи от 120 милиона лева на 120 милиона евро

Правителството е одобрило план-сметката за президентските избори на 25 октомври. Кабинетът на Румен Радев е предвидил 116 928 000 евро, за да покрие разходите по вота, както показва изготвената от финансовото министерство план-сметка, както съобщи bTV .

За предните избори за държавен глава, проведени през ноември 2021 г., бяха заделени 123.8 млн. лева. Преизчислено в евро (63.3 милиона), това показва, че изборите са поскъпнали почти двойно за отминалите 4 години.