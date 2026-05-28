Пожарът в Слънчев бряг взе втора жертва

29 Май 2026Обновена
БТА

Пожарът в хотел "Зенит" в Слънчев бряг, при който вчера загина 51-годишен мъж, взе втора жертва. Около 21:56 ч. вчера е постъпил сигнал, че на 64-годишен украински гражданин с временна закрила, работил като служител по поддръжката в хотела и намирал се в близост до огнището, му е прилошало. Мъжът е откаран с екип на Спешна помощ, но по-късно е починал. 
Пожарът в хотела се възобнови. В късните часове е пламнал кабел в шахта, която започва от помещението, обхванато първоначално от огъня, и преминава по вертикала на сградата.

Инцидентът стана вчера в късния следобед. На първия етаж на хотела се е извършвал ремонт. Трима заварчици са работели в хотела, когато от искра бързо се е възпламенило помещение. Двама от работниците са скочили от балкон на нисък етаж, третият погълнал голямо количество дим и колабирал, докато е опитвал да избяга от пламъците. Инспекцията по труда започна проверка дали са били спазени всички изисквания за безопасност при извършването на ремонтните дейности.

Изгорели са три стаи от хотела.

Над 120 туристи бяха евакуирани от хотела, а пожарникарите часове наред се бориха с огнената стихия. Към 19.30 ч. снощи пожарът беше овладян.

Хотел “Зенит” е разположен на брега на един от най-популярните курортни комплекси в България – Слънчев бряг, в тихата част на курорта, на 2 км от центъра и на 2,5 км от Несебър. Курортният комплекс се намира на 45 минути от международното летище Бургас. 

