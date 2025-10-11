С "Порше" и "Ауди" купуват гласове в Пазарджик?

Частичните избори за общински съветници в Пазарджик протичат при засилено полицейско присъствие. В ромските квартали на общината пристигна и жандармерия.

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Пазарджик съобщи, че шеф на секционна комисия в село Мало Конаре се явил на работа с час и половина закъснение, бил е под въздействие на опиати и отказал да си извършва задълженията. Секретарят на същата комисия не знаел задачите си, нито дори коя политическа сила го е избрала в тази комисия.

И двамата са били отстранени и заменени след намеса от страна на ОИК и ЦИК. Според администрацията сега проблемната комисия работи нормално.

На телефон 112 е подаден сигнал, че в Огняново граждани са спрели два автомобила, за които се твърди, че се ползват за купуване на гласове. Колите са "Порше" и "Ауди", а един от пътуващите е избягал. На предното стъкло на един от автомобилите е бил поставен стикер "Съюз на бившите командоси", показва излъчване от мястото във "Фейсбук" в профила на "Продължаваме промяната". Няма образувано досъдебно производство по сигнала за предполагаемо нарушаване на избирателните права на гражданите в пазарджишкото село Огняново, съобщи на брифинг говорителят на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. МВР разпространи по-късно съобщение, че в колите не са открити абсолютно никакви доказателства, че става дума за купувачи на гласове и пътуващите са освободени. МВР допълни, че на мястото е имало много политически лица, включително "лидер на парламентарно представената партия, свързвана с туристическия атракцион", както и "народен представител и кмет от друга политическа сила, също представена в българския парламент".

Граждани се опитаха да задържат купувач на гласове в село Огняново:

"В секция 43 една жена, която се самоопредели като неграмотна, въпреки всичко взе бюлетина. Зачерта или там е направила, каквото е могла зад паравана, излезе и докато секционната избирателна комисия търсеше в списъка, за да се подпише, тя каза "И кой сега ще дава 50-те лева?" и аз ѝ казах, добре, елате сега да го намерим този, който дава 50-те лв. Намерихме го тук в двора - бяла, тениска, бели маратонки, черно яке, мъж той, разбира се, отрече и избяга от двора на училището", разказал е наблюдател пред БНР .

Тълпи от наблюдатели се изсипаха в Пазарджик и околността заради изборите. Още в петък ПП беше обявила, че изпраща 100 свои представители, за да следят за честността на вота в града, който се управлява от нейния кмет Петър Куленски. В групата влизат и депутати, като партийния лидер Асен Василев, експремиера Николай Денков и бившия шеф на МВР Бойко Рашков.

Във Фейсбук пък се разпространява видео, на което се виждат множество наблюдатели, пратени от "Величие":

Слаба е към момента избирателната активност в Пазарджик - едва 8.07% от местните избиратели са гласували към 11 часа в оспорваните избори за общински съвет. Такива са данните на местната Общинска избирателна комисия (ОИК), съобщава БТА. Правото си на глас в областния град и тридесет и едно села са упражнили 7823 души.

Справка на "Сега" за предните избори през 2023 г. показва, че по същото време на деня на втори тур тогава са гласували 8.69% - с други думи, интересът на гражданите към вота е останал същия.



Резултати от вота за ОбС в Пазарджик през 2023 г.:

