Полицията хвана много пиян турски водач на ТИР на пътя

Той е обърнал камиона си в канавка, а пробата му е показала 3,18 промила алкохол в кръвта

Днес, 10:59
Илияна Кирилова

Полицията установи много пиян турски водач на ТИР на пътя. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата.

"Районна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем Е.А., на 53 г., турски гражданин, за това, че на 20.02.2026 г., около 19 часа, на път III-556, между гр. Харманли и гр. Симеоновград, обл. Хасково, управлявал товарен автомобил с прекачено полуремарке, след употреба на алкохол – 3,18 промила, съобщи държавното обвинение", пишат от държавното обвинение. Количеството е установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер".

На 20 февруари 2026 г., в 19,10 часа, е бил подаден сигнал в РУ-Харманли за настъпило пътно произшествие, при което товарен автомобил с турска регистрация се е обърнал на една страна в крайпътна канавка в отсечката между градовете Харманли и Симеоновград.

На място са пристигнали полицейски служители, които тествали с техническо средство "Алкотест Дрегер" водача на камиона Е.А. Уредът отчел 3,18 промила алкохол в кръвта му. Е.А. е пътувал сам в камиона и е превозвал селскостопанска техника – части за трактори и комбайни, от Турция към държава в Западна Европа. Само по чудо при произшествието няма пострадали хора.

Обвиняемият Е.А. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Хасково – Териториално отделение-Харманли. Извършват се действия по разследването. Назначена е оценителна експертиза за стойността на автомобила, който не е собственост на водача.

Това е поредният случай на инцидент с турски тирове и турски водачи. На няколко пъти през последните месеци са причинени сериозни катастрофи, включително и със смъртни случаи.

