Полицията гони 35 км шофьор без книжка с над 200 км/ч

35-километрова гонка с полицията в Бургаско завърши с катастрофа и двама задържани. Преследването започнало, след като шофьор отказал да се подчини на полицейско разпореждане. По време на гонката автомобилът развил изключително висока скорост – около 200 км/ч, и създал сериозна опасност за останалите участници в движението.

Полицейски патрул забелязал в Поморие криволичещ автомобил с ловешка регистрация. Униформените подали сигнал за спиране, но шофьорът ускорил и поел към Бургас. Колата се движила с около 180–200 км/ч, като на моменти навлизала в насрещното движение.

Бегълците продължили в посока към Каблешково, където не се подчинили и на втори полицейски екип, а автомобилът преминал и на червен светофар. Гонката приключила край село Брястовец, след като колата навлязла по черен път и се ударила в земна маса. Двамата мъже слезли от автомобила и побягнали. Това наложило полицията да използва тийзър при задържането им. 37-годишният шофьор никога не е притежавал шофьорска книжка. Пробата му за алкохол е отрицателна, а тестът за наркотици отчел наличие на амфетамин и метамфетамин.

„Не изпълняват полицейските разпореждания за спиране. Същите са използвали техническо средство – тейзър, като са употребили физическа сила и помощни средства, тъй като двамата мъже са се съпротивлявали по време на ареста им. Водачът е на 37 години, като и преди е установяван да управлява МПС без свидетелство за управление, а спътникът му е на 28 години и е установяван да управлява МПС след употреба на наркотични вещества. При личния обиск на спътника му е намерено наркотично вещество под формата на кристали.“, разказва инспектор Георги Димитров, Дирекция „Пътен контрол“ към РУ – Поморие

При преследването и задържането няма пострадали. Двамата били задържани за срок до 24 часа, след което са освободени. По случая е образувано досъдебно производство.