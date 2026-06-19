Полицайката Симона Радева е осъдена на ефективен затвор

Софийският градски съд осъди на 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ Симона Радева, подсъдима за лично укривателство. Наказанието трябва да бъде изтърпяно „ефективно“ при първоначален „общ режим“.

Радева е призната за виновна за това, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофата на 5 юли 2022 г. на бул. „Черни връх“ в София, при която загинаха две млади жени. След катастрофата тя е занесла стълба на Семерджиев, с която той се е покатерил и е влязъл през прозореца в апартамента си недалеч от местопрестъплението.

Съдът прие, че Симона Радева е действала умишлено, като е имала намерение да прикрие действията на Семерджиев, съзнавала е общественоопасния характер на деянието, предвиждала е и настъпването на общественоопасните последици.

През август 2022 г., в хода на разследването срещу Семерджиев, прокуратурата и разследващите органи отделиха материали за образуване на досъдебно производство срещу бившата служителка на МВР Симона Радева. Според събраните доказателства, във фаталната нощ Радева е занесла стълба до жилищния блок на Семерджиев, за да му помогне да влезе в апартамента си, след като той е загубил ключовете си по време на бягството от местопрестъплението.

Паралелно с наказателното преследване срещу Радева, през 2022 г. и 2023 г. бяха проведени редица дисциплинарни производства в Столичната дирекция на вътрешните работи. В резултат на констатираните нарушения на етичните норми и нерегламентирани контакти, Симона Радева бе дисциплинарно уволнена от органите на МВР.

През февруари 2024 г. съдебният процес срещу Радева премина през етап на разпити на свидетели, при закрити врата, включително и на самия Георги Семерджиев. По това време Семерджиев вече изтърпяваше своята 20-годишна присъда, потвърдена на три съдебни инстанции, за пет отделни престъпления, сред които шофиране след употреба на наркотици, използване на фалшива шофьорска книжка и причиняване на смърт по непредпазливост.

На първа инстанция Софийският районен съд постанови 5-годишна ефективна присъда за Радева. Последвалите обжалвания пред Софийския градски съд доведоха до днешното окончателно решение, с което наказанието бе коригирано на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода.

И в двете инстанции на делото, прокуратурата все отчиташе доброто процесуално поведение на Радева и чистото ѝ съдебно минало и се опитваше да й докара само условна присъда, но два пъти съдебни състави й дадоха ефективен затвор.