“Подкрепа": Не може да се вземат едновременно пенсия и заплата

Получаването едновременно на пенсия и заплата е отклонение от основния принцип на пенсионното осигуряване, според който пенсията е доход, заместващ дохода от труд. Това коментира днес в студиото на БНТ президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Според него, тази възможност трябва да се отнеме и работещите в пенсионната възраст да изгубят право едновременно с трудовото си възнаграждение да получават и пенсия. Според неговата теза това обърква пазара на труда. Често хората с минимална пенсия са принудени да работят, за да се справят с издръжката си, а от друга страна - работодателите наемат пенсионери на минимална заплата, защото знаят, че те разчитат на пенсията си.

У нас има стимули да се отлага пенсионирането - всяка допълнителна година след изпълняване на условията за пенсиониране по общия ред (чл. 58, ал. 1 и 2), в която човек работи, без да се пенсионира, носи 4% тежест във формулата за изчисляване на пенсията, докато "обикновената" година тежи само с 1,35%. Това обаче явно не е достатъчно, за да отлага човек получаването на пенсия. Както "Сега" пише редовно, дори се увеличават хората, които са готови да получават доживотно намалена пенсия, но да се пенсионират до една година по-рано от възрастта, ако имат стажа.

По последни данни над 450 000 пенсии на работещи пенсионери са били преизчислени заради допълнително придобит стаж. 157 183 пенсионери имат между 1 и 12 месеца допълнителен стаж след пенсиониране, а 127 230 - между 1 и 5 години.

От години проблемът с работещите пенсионери е най-голям в администрацията, а последно беше коментиран в контекста на служителите в МВР, където, според бившия министър Веселин Вучков, всеки десети има ТЕЛК.

Идеи как да се стимулира оставането в работната сила се коментират и в ЕС, но там се действа със стимули, а не с репресивни мерки. Последно в сряда германското правителство прие законопроект, с който да освободи от данъци доходите до 2000 евро на работещите пенсионери.

Димитър Манолов коментира още закъснението на бюджетните закони и неизвестността около тях. "Засега се говори, че би могло да се очаква евентуално увеличение на осигурителните вноски, по тази тема нямали големи различия", заяви той, без от разговора да се разбере дали става дума за нови идеи или за записаното в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта увеличение с 1 пр.п. от 2027 и още 2 пр.п. от 2028 г.