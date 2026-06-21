Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин

Хеликоптер, дрон и спасители издирваха жена около връх Вихрен. Тя бе открита мъртва.

По информация на нейни близки в събота около 8:15 часа тя е тръгнала от заслон "Кончето" към връх Вихрен заедно с малкото си куче. Последната връзка с жената е била следобед, около 15:00 часа, след което тя спира да отговаря на мобилния си телефон, който е включен.

От Планинската спасителна служба са предприели действия по издирването на туристката, като е включен и дрон, който оглеждал района по един от най-трудните и рискови преходи в Пирин - от Кончето към Вихрен. В акцията по издирването на 49-годишната жена се включил и хеликоптер.

По първоначална информация от Планинската спасителна служба жената е паднала от близо 400 метра склон и вероятно е загинала на място, предаде БНТ.

Вчера чуждестранна туристка бе транспортирана с въздушна линейка от Пирин, след като се подхлъзнала в района на Тевно езеро, паднала и получила травма на главата.