Ранена туристка беше спасена след 10-часова операция в Пирин

Планинският спасителен отряд в Сандански проведе тежка акция, завършила благополучно. Спасителите са помогнали на жена със счупен глезен в труднодостъпен район в Пирин, съобщиха от отряда в своя профил във "Фейсбук".

Операцията е продължила над 10 часа и преминала при тежки условия във високата планина. Пострадалата туристка е намерена на премката между връх Зъбът и Яловарника. Сигналът до телефон 112 е подаден в късния следобед на 1 август. След това незабавно е сформиран екип от ПСС-Сандански.

Извикан е и медицински хеликоптер, но след два неуспешни опита за кацане той се е оттеглил заради изключително трудния терен и така е продължила само наземна акция. В нея са участвали четирима планински спасители, един стажант-спасител и трима доброволци.

Екипът е достигнал до пострадалата късно вечерта. На място ѝ е оказана необходимата първа помощ, след това е била обездвижена и поставена в специализирана транспортна количка.

Най-тежката част от операцията биал транспортирането ѝ през сложен високопланински терен. Заради лошия терен евакуацията била насочена към хижа "Пирин", като този маршрут бил избран като по-подходящ за безопасното извеждане на пострадалата.

За финалния етап на акцията е осигурен транспорт с бус на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Сандански. Акцията е приключила около 5:00 ч. сутринта, като след дългите часове усилия пострадалата жена е изведена безопасно от планината.