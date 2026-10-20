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Останки от дрон са намерени на ударения кораб "Челси 3"

България може да поиска международна експертиза, твърди транспортният министър

Днес, 11:19
Преди 3 дни удареният от дрон кораб "Челси 3" бе изведен на пристанището в Бургас.
Министерство на транспорта и съобщенията
Преди 3 дни удареният от дрон кораб "Челси 3" бе изведен на пристанището в Бургас.

Останки от дрон са намерени на ударения кораб "Челси 3" (Chelsea 3), стана ясно днес. Намерени са определени останки на ударения кораб "Челси 3", които българските служби предстои да анализират, съобщи транспортният министър Георги Пеев. „Когато сме готови с резултатите, обществото ще бъде информирано“, каза той, като не даде повече информация. Ако българските служби нямат техническа възможност, ще привлечем партньорски организации, които имат опит в подобни разследвания, отбеляза министърът. Правителството на Румен Радев все още иска еднозначни доказателства, за да обяви, че източникът на атаките е Русия.

„Корабът „Челси 3“ е на пристанището в Бургас. Задълженията на Министерството на транспорта бяха да организират и координират операцията. Тя беше доста сложна, тъй като е нарушена целостта на кораба“, обясни Пеев, цитиран от бТВ.

Няма намаление на корабния трафик на пристанищата Варна и Бургас в месеца на военните действия, коментира министърът, цитиран от БТА. По думите му статистиката сочи дори леко увеличение. Ефектът от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, ще бъдат наблюдавани в бъдеще, посочи Пеев. Той допълни, че правителството работи усилено, за да осигури условия за износ за зърнопроизводителите. Обсъжда се жп прелез, разработваме различни мерки, за да осигурим оптимални условия, допълни министърът.

МИСИЯ

Американски военноморски Boeing P-8A Poseidon е изпълнил вчера мисия над западната част на Черно море, съобщи италианският сайт italmilradar. Самолетът е пристигнал във Варна в неделя следобед, след като е излетял от военноморската авиобаза на САЩ в Сигонела.

Продължителната активност на самолета на малка височина е характерна по-скоро за морско патрулиране, отколкото за мисия, насочена основно към радиоелектронно разузнаване, макар че точната му задача не може да бъде потвърдена само въз основа на данните за проследяване на полета, коментират от специализирания сайт. Появата му идва на фона на засилените опасения заради руските атаки срещу търговското корабоплаване в Черно море, включително инциденти, за които беше съобщено в български и румънски морски води през последните дни.

Трасето на полета показва, че самолетът е действал над западната част на Черно море, източно от Варна, преди да извърши няколко завоя над морската зона. Според наличните данни от проследяването отделни части от мисията са били изпълнени на височина под 9000 фута, профил, характерен за морско наблюдение. P-8A Poseidon може да изпълнява разузнавателни, наблюдателни и разузнавателно-събирателни мисии, но е специално предназначен и за морско патрулиране, борба с подводници, както и за откриване и проследяване на надводни кораби.

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