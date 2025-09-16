Медия без
Оскъпяването на АМ “Хемус” и Видин-Ботевград вече е 200 млн. лв.

Двата пътя се изграждат по прословутите инхаус договори между АПИ и “Автомагистрали”

Днес, 06:00
В края на август изграждането на първия участък от АМ "Хемус" бе инспектирано от регионалния министър Иван Иванов. Пускането се бави заради ремонт на третокласния път III-305, който трябва да поеме тежкотоварния трафик при пускането на участъка.
Оскъпяването на строителството на АМ “Хемус” и на пътя Видин - Ботевград вече доближава 200 млн. лв. По данни на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) индексациите на вече извършени строителни дейности заради поскъпване на материалите възлиза на 81 млн. лв. по "Хемус", а по Видин-Ботевград - на 100.2 млн. лв. 

Вървят и редовните разплащания, като при тях картината е сложна за анализ заради големите аванси, платени в началото на договорите. 

Това става ясно от предоставена от АПИ справка за темпото на разплащания по АМ “Хемус” и пътя Видин - Ботевград. Тези трасета се изграждат по прословутите инхаус договори между АПИ и държавното дружество “Автомагистрали”, които се оказаха прехвърлени като дейност на подизпълнители, без да е провеждано открито състезание по Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

1.1 млрд. лв. с ДДС са разплатените до момента суми, заедно с индексациите, по първите 6 участъка на Хемус от 87.8-и до 222-и км - между Боаза и Велико Търново. Това обаче включва и голям аванс, който засяга изпълнението на целия договор - 667 млн. лв. Общо стойността на договора за тези 6 участъка е 2 млрд. лв. Очаква се всеки момент пускане на първия от шесте участъка - от Боаза до Дерманци. 

По участъци 7-9, където още се проектира, са платени 483 млн. лв., включително 478 млн. лв. аванс. Тук също има актуализации на цените, но съвсем малки - защото реално дейностите не са почнали. Отчита се оскъпяване с 681 000 лв. Огромните аванси по инхаус договорите за “Хемус” - в размер на 30-35%, бяха един от абсурдите по тях, особено на фона на липсваща готовност да се работи. Оказа се, че авансите се плащат по договори, оформени като наем на техника - друг абсурд, коментиран преди време от юристи.  

По пътя Видин-Ботевград платеното дотук, с индексациите и аванса, е 738 млн. лв., при стойност на договора от 1.1 млрд. лв. 

Както “Сега” писа, оскъпяването на договорите стана неизбежно след дългото замразяване на изпълнението, политическите скандали и прокурорските проверки. По оценка от времето на бившия регионален министър Андрей Цеков “Хемус” ще се оскъпи с около 600 млн. лв. спрямо първоначално възложеното. Тези оценки може да се окажат прибързани и занижени. При искане на уточнения за евентуалния размер на оскъпяването преди време от АПИ отказаха да ги дадат с аргумента, че няма как да се прогнозират бъдещо поскъпване на материалите.

