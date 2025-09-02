Медия без
Обявено е бедствено положение в Плевен заради безводието

Днес, 12:04
Вече седмици хората протестират заради липсата на вода
Булфото


Обявено е частично бедствено положение в област Плевен заради безводието. Заповедта е за срок от седем дни и е издадена по искане на кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия.

Бедственото положение е обявено за 12 населени места - Плевен, Долна Митрополия, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа.

Болниците, детските градини, учебните и социалните заведения ще получат бутилирана вода.

Екипи на община Плевен ще посетят всички образователни и социални институции, за да преценят къде има най-спешна нужда от монтирането на хидрофорни системи. Ще се разчита и на помощ от държавата.

