Общините са излезли на излишък от 1 млрд. лв. в края на юли

Общините и университетите са единствените съставни бюджети към националния, които излизат на плюс в края на юли. По сметките на кметовете има натрупан излишък в размер на над 1 млрд. лв - 1.059 млрд. лв. Университетите, при които тази година има рязък скок на субсидиите в добрите направления, също излизат на малък плюс от 106 млн. лв. По бюджета на социалните и здравно-осигурителните фондове обаче е натрупан немалък дефицит от 342 млн. лв.

Това показва сравнението между детайлните данни за изпълнението на бюджета през тази и миналата година за последния месец, за които са обявени числата. Бюджетната процедура за 2026 г. вече е напреднала, като всички първостепенни разпоредители следва да предадат в МФ предложенията си за проектобюджет в срок до 25 септември.

Основна причина за сформирания по-висок излишък по бюджетите на общините тази година са

по-високите данъчни и неданъчни приходи и забавянето в капиталовите разходи,

показва сравнението на данните. Много общини вдигнаха данъци, като може да се очакват и бъдещи ръстове при имотните данъци.

Капиталовите разходи на общините за първите 7 месеца на годината изостават с близо 11% спрямо м. г. и са в размер на 864 млн. лв. при 968 млн. лв. година по-рано. Общините нееднократно сигнализираха за забавянето на финансираната от държавата инвестиционна програма, което се дължи и на късното приемане на бюджета за 2025-а.

Очаква се темпото да се засили, след като правителството вдигна капитала на ББР с 4 млрд. лв. През ББР трябва да минат 900 млн. лв. разплащания по инвестиционната програма за общините.

Прехвърлянето на този разход към ББР помогна на правителството да се побере в ограничението за дефицита от 3% и се критикува от експерти като форма на скрит дефицит. Местните управи излязоха на излишък и през юли 2024 г., но по-малък - 794 млн. лв., като той бе стопен до края на годината и се стигна до дефицит от 282 млн. лв.

Интересни са данните при бюджетите на ВУЗ и научните институти. Въпреки че разходите са се вдигнали значимо - от 2.56 на 3.14 млрд. лв., системите излизат общо на излишък от 106.5 млн. лв. Това се обяснява със значително нарасналия трансфер от държавата.

Останалите съставни бюджети, част от националния, излизат на минус, като притеснителен е дефицитът в социално-осигурителните фондове от 324 млн. лв. при 81.5 млн. лв. излишък година по-рано. Данните са общи за социалното и здравното осигуряване.

Общо натрупаният дефицит по консолидираната фискална програма в края на юли бе 4.278 млрд. лв., като 2.78 млрд. лв. от този минус идват по линия на националния бюджет, а 1.498 млрд. лв. - по линия на европейското финансиране. Подробни данни за август още няма.

Очаква се по линия на средствата от ЕС картината да се промени положително след получаване на второ и трето плащане по ПВУ.