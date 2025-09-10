НС опази Желязков да отговаря за случая в Русе

Премиерът Росен Желязков няма да бъде изслушан в парламента по повод заплетения казус с пребития полицейски шеф в Русе.

Предложението за изслушване беше на ПП-ДБ, но срещна отпор от управляващото мнозинство - ГЕРБ-СДС, ИТН и ДПС-НН гласуваха ''против", а 15 народни представители от БСП се въздържаха. Трябва да се отбележи, че "Възраждане" не гласуваха, тъй като в началото на новия парламентарен сезон казаха, че ще влизат в пленарната зала само за важни, по думите им, законопроекти.

Атанас Атанасов от ПП-ДБ призова депутатите да прегласуват предложението за изслушване на Росен Желязков, за да може "истината да бъде чута от най-високо ниво". Призивът му обаче не беше посрещнат с ентусиазъм от народните представители.

Тази сутрин по Би Ти Ви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев поиска от вътрешния министър Даниел Митов "да бъдат наказани с оставки всички по веригата, които дезинформираха цялото общество". Мирчев обвини Митов, че политизира случая от самото начало. "Но след като случаят вече е политизиран и е в центъра на обществения интерес, а изнесените записи предизвикват недоверие, МВР и всички с отношение по случая, до ''Спешна помощ”, трябва да излязат пред обществото и да дадат обяснения", каза Мирчев.

Вчера неформалната организация BG Elves разпространиха в социалните мрежи видео, което потвърждава версията за екшъна в Русе, разказана пред медиите от Кирил Гочев - един от арестуваните. ''Именно тези записи, разпространени от Елфите, потвърждават версията на обвиняемите младежи'', каза Ивайло Мирчев. И допълни, че може да се окаже, че видеозаписите от камерите в района на инцидента, разпространени от организацията, ще си останат единствените налични от този инцидент.

В четвъртък гражданското движение "БОЕЦ" организира протест от 18:30 ч. пред сградата на МВР в София с искане на оставката на вътрешния министър Даниел Митов.