Над 300 000 лв. струва бавното правосъдие за 3 месеца

315 400 лв. отпусна правителството от бюджета, за да бъдат платени обезщетения за бавно правосъдие по административната процедура, движена от Инспектората към Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието. Това се вижда от обнародваното в "Държавен вестник" постановление.

Тези средства трябва да покрият споразуменията между държавата и жертвите на бавно правосъдие за третото тримесечие на годината.

От административната процедура за обезщетение за бавно правосъдие могат да се възползват страни по приключени граждански, административни и наказателни дела, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Максималният размер на тези обезщетения е 10 хил. лв. Ако минат по тази процедура, те не могат да съдят държавата за повече нито пред местните съдилища, нито пред Европейския съд по правата на човека.

По закон главният инспектор на всеки три месеца изпраща на Висшия съдебен съвет данни за установените нарушения, а министърът на правосъдието - за изплатените обезщетения. Законът повелява още през половин година съветът да анализира причините за нарушенията и да приема мерки за тяхното отстраняване. Както се вижда - резултати няма, защото във всеки доклад на инспектората има съдебни саги, надхвърлящи десетилетие.

В последния такъв отчет, обхващащ същия период, за който са отпуснатите 315 400 лв., се разказваше за дело за делба, продължило повече от 15 години. То започнало през 2009 г. и било гледано от Софийския районен съд, доста бавно, а след това и градският съд не бързал особено - разпореждането за оставяне на въззивната жалба без движение е постановено 1 година след постъпването ѝ.

Най-бавното наказателно дело от този период е продължило над 16 години. То е срещу 18 души - за организирана престъпна група за грабежи. Забележките за забавянето тук са към закритите спецсъдилища. Жалбата за бавно правосъдие е подадена от един от подсъдимите.