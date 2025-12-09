Над 1/4 от учениците в България пушат

26,6% от учениците в България употребяват тютюневи изделия, включително нагреваеми. Това съобщиха експерти по време на кръгла маса за спешно противодействие на никотиновата криза в у нас, организирана от "Коалиция за живот без тютюн и никотин (Кажете Не)" в партньорство с офиса на СЗО в София.

Глобално проучване на тютюнопушенето сред младите хора (GYTS) е национално представително проучване на употребата на тютюн сред учениците на възраст от 13 до 15 години. В България то е проведено онлайн през 2023 г. от Националния център по обществено здраве и анализи. Общо 4074 ученици от VII, VIII и IX клас са попълнили въпросника, като 3378 от тях са на възраст 13-15 г.

"В България проведеното проучване показва, че процентът при момичетата е по-голям от този при момчетата. От момичетата 33% употребяват всякакъв тютюн - цигара, наргиле, бездимен, а момчетата пушачи в тази възрастова група са 20,4%", каза Кристина Мауер-Стендер, ръководител на офиса на СЗО в България.

Проучването показва още, че 23,6% от учениците в момента пушат тютюн. 19,8% от тях пушат цигари, а 20,5% използват нагреваеми тютюневи изделия. В момента 2,9% от учениците използват бездимен тютюн.

Данните сочат, че 23,3% от учениците използват електронни цигари. Почти шест от всеки 10 ученици, които в момента пушат тютюн, са се опитали да спрат пушенето през последните 12 месеца. Повече от четирима на всеки 10 ученици, които пушат тютюн, искат да спрат пушенето.

По време на кръглата маса бяха представени данни и за пасивното пушене, както и за това какви са знанията и нагласите сред младите за употребата на тютюн. От учениците 54,7% са били изложени на тютюнев дим у дома, а 62,7% от тях са били изложени на такъв дим на закрити обществени места. 46,2% от учениците са закупили цигари от магазин, супермаркет, заведение, ресторант, павилион или будка. Данни от проучването сочат, че голяма част от учениците подкрепят забраната на тютюнопушене в закрити обществени места - 78,7%.