Мъж успя да прокара 6 пъти фалшиви евро в казина и бензиностанции

31-годишен мъж ще лежи в затвора година, защото е плащал с фалшиви банкноти по 100 евро, съобщиха от прокуратурата И.А. е признат за виновен за това, че в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, и в с. Тулово, обл. Стара Загора, на шест пъти е прокарал в обръщение подправени парични знаци.

Мъжът е дал 12 броя банкноти по 100 евро или общо 1200 евро в игрална зала и в три бензиностанции, като е знаел, че същите са фалшиви. Накрая все пак е бил хванат.

Окръжен съд-Стара Загора е наложил на И.А. наказание от 1 година лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим. Той е признал вината си.

Наказанието е наложено по споразумение, одобрено от Окръжен съд-Стара Загора.

По делото е установено, че И.А. се сдобил с подправените парични знаци - банкноти в евро, като пласирал горепосочената сума в игрална зала и три бензиностанции, а на него му били връщани български левове.

Служители на търговските обекти се усъмнили в качеството на банкнотите и подали сигнал в полицията, при което И.А. е бил установен и задържан. Той е възстановил щетите. Определението на съда е окончателно и е влязло в сила