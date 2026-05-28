Мъж е загинал при пожара в хотел "Зенит" в Слънчев бряг

Горя хотел "Зенит" в курорта Слънчев бряг. 47-годишен мъж е загинал при пожара. По първоначална информация на първия етаж на хотела се е извършвал ремонт. Трима заварчици са работели в хотела, когато от искра бързо се е възпламенило помещение. Двама от работниците са скочили от балкон на нисък етаж, третият погълнал голямо количество дим и колабирал, докато е опитвал да избяга от пламъците.

От Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Бургас са съобщили пред БТА, че сигналът е подаден около 16:52 ч., първоначално за горяща стая в хотела. Изпратен е противопожарен екип.

Изгорели са три стаи от хотела. Гостите на хотела са евакуирани. Районът е отцепен. Служители на хотела раздават вода на гостите на хотела.

