Мъртви буревестници и делфини изхвърли морето до Шабла

Живеещите и посетителите на района Шабла - Дуранкулак от вчера наблюдават ужасяваща гледка - множество мъртви птици, изхвърлени от морето. "Те са от застрашения вид средиземноморски буревестник", съобщи община Шабла. Тече организация по изнасяне на птичите трупове, което не е лесно, тъй като е възможно пренасяне на зарази. Общината предупреди хората да не пипат и местят. Куп институции се задействаха, официално бе съобщено и за два мъртви делфина.

Има разминавания в данните за мащаба на случилото се. Еколози съобщиха за около 40 птичи екземпляра до къмпинг „Космос“, още 150 по плажната ивица между Шабла и Крапец. "Подобна масова гибел на световно застрашен вид не е имало от поне 15-20 години", заяви Михаил Илиев от Българско дружество за защита на птиците пред сайта "Еко Варна инфо". Добричката областна администрация обаче информира за единични тела. Но проверката установила и два мъртви делфина. По предварителна оценка на специалист те са от вида „Афала“. Взети са проби от морската вода, от Шабленското езеро, а екип на „Зелени Балкани“ - и от телата на делфините.

Специалисти казаха, че птичи грип или заплитане в рибарски мрежи са водещите версии за птичата смърт. Областната управа по-късно съобщи, че взетите на 19 март проби са отрицателни за инфлуенца.

Средиземноморският буревестник гнезди основно на гръцките острови и Малта. Живее навътре в морето. В България няма гнездене, но се среща по цялото Черноморие. По нашите ширини се среща по време на хранителна миграция. Яде дребни риби, следвайки пасажите.

"Основните заплахи пред съществуването на средиземноморския буревестник са прекомерния промишлен риболов, оплитането в рибарски мрежи, закачането на рибарски куки със стръв, както и разливи на нефтопродукти. Преди месец беше установено замърсяване с нефтопродукти по Северното Черноморие", написа още "Еко Варна инфо".