МРРБ се зае и с хороскопите на гражданите

БГНЕС Оказва се, че ведомството на Иван Шишков (в средата) изпълнява и по-чудати задачи от пътища и ВиК.

Малко позната и неочаквана услуга, която предоставят, разкриха от регионалното министерство – информират граждани за часа им на раждане, така че да си съставят по-точен хороскоп. Разкритието за тази функция на ведомството внезапно дойде от пресцентъра на МРРБ.

От началото на годината до края на месец октомври 45 души са питали дирекция ГРАО на министерството за точния момент, в който са се родили. А през миналата година администрацията е получила същото питане на 70 пъти.

"Подателите сочат най-често, че данните им трябват, за да могат да си изготвят по-точен хороскоп, защото часът на раждане определя асцендента на зодията. Така хората с афинитет към астрологията очакват да получат по-точни данни за миналото, настоящето и бъдещето или при вземането на важни решения", разказват от МРРБ за мотивите на питащите. Както се оказва, това са сред най-търсените от гражданите данни.

Освен за съдействие за хороскопите си, българите се допитват до администрацията и за родословното си дърво, личните имена и фамилии. Хората се вълнуват кои са най-разпространените имена у нас, колко хора носят името "България", какъв е произходът на имената "Телият" и "Занка" и колко носят фамилията "Левски".