Морски общини внезапно се притесниха за нови порои

Задействана е системата BG Alert

Днес, 21:15
Ужасът от Елените стряска, зачестяват превантивните предупреждения.
Изненадващо притеснение от нови порои обзе южните морски общини Приморско и Царево. "Тази вечер се очакват обилни валежи – между 80 и 100 литра на кв. м в района на Южното Черноморие, включително на територията на община Приморско. Кризисният щаб на община Приморско е в пълна готовност и следи обстановката денонощно, в постоянна координация с компетентните институции", съобщи в социалните мрежи кметът Иван Гайков. Царево пък възвести, че областният управител е задействал системата BG Alert. "Бъдете внимателни и не излизайте в късните часове и при силен дъжд без нужда", гласи предупреждението на общината. 

Всичко това е изненадващо, тъй като официалните институционални прогнози и предупреждения ги дава НИМХ, а нищо такова не предрече поне до вечерта институтът. Няма опасни кодове за страната, а конкретно за Черноморието се казва: "Почти без валеж. Ще духа до умерен източен вятър". Всъщност, предупрежденията дойдоха от профила в социалните мрежи Meteo Bulgaria: "Нещо много важно, за което никой никъде не пише, а трябва! Намерихме време и прегледахме обстойно моделите. Та, трите регионални такива с висока резолюция прогнозират нови локални, но и значителни валежи през следващото денонощие в Бургаско и по Южното Черноморие! Възможни са количества до 50-80 л/кв.м., а и повече дори на места там. Местната власт да следи реките и деретата от полунощ нататък, за да няма изненади и проблеми!". Община Царево е препубликувала точно това предупреждение.

Няколко дни след трагедията в Елените имаше масови предупреждения за Източна България, този път официални. Но до тежки ситуации не се стигна.

