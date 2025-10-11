Лавината от повторни избори продължава с Пазарджик

Лавината от извънредни избори в настоящия мандат на местната власт продължава. След Хасково, Борован, Сандански (общински съвет), Панагюрище, Две Могили, Омуртаг, няколко столични и варненски района (кмет), днес има повторение на местните избори в Пазарджик. Гласува се за местен парламент, след като редовният вот през 2023 г. бе касиран заради множество нарушения (с бюлетини, преференции, протоколи). Повторните избори през настоящия четиригодишен цикъл са много повече спрямо предишните цикли. А тече едва половината от мандата. Трудно може да се посочи обща причина за тях, но грешки при отчитане на резултатите е едната.

В Пазарджик са регистрирани 27 листи. 145 са избирателните секции, 91 от тях - в самия град, останалите - в селата. Характерно за общината е, че тя включва над 30 селища, тоест резултатът в голяма степен зависи от гласуването в малките населени места.

220 полицая ще следят за реда. В Пазарджик е един от големите ромски квартали в страната - "Изток", етносът е представен значително и в селата.

Предизборната кампания, в сравнение с вота през 2023 г. или в други общини, премина спокойно. Резултатът е интересен в три аспекта - как ще форматира раздробения досега общински съвет, каква тежест ще получат чисто местните играчи и как ще се представят парламентарните сили.

КУРИОЗ

Освен гореизброените повторни избори, от 2023 г. досега се е гласувало и в села, десетки пъти - заради отказ или смърт на селския кмет. Тази неделя също се гласува - частичен вот в 9 кметства. Куриозното е, че селските избори трябваше да бъдат 10, но във Велковци, община Брезник, не се явиха кандидати: