КОНПИ се оплака от съда по дело срещу Брендо за 23 млн.лв

Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) изрази притеснение от действията на състав на Софийския градски съд по дело за отнемане на имуществото на Евелин Банев - Брендо и свързани с него физически и юридически лица, по което е предявен иск за 23 275 542.17 лв. Комисията направи това със специално съобщение на сайта си

От комисията посочват, че още през 2018 г. са внесли мотивирано искане за отнемане на имущество на въпросната стойност По случая е било образувано гражданско дело в Софийския градски съд, което се движи от години.

КОНПИ разказва как на 28.05.2026 г. от 15.00 ч. се е провело открито съдебно заседание, на което съдът обяви съдебното дирене за приключено, даде ход на делото по същество на спора и съобщи на страните, че ще се произнесе с решение. Заседанието приключи около 16.20 ч.

С оглед фактическата и правна сложност на делото съдът даде възможност на страните в двуседмичен срок да предоставят писмени защити.

Видно от извършена справка в Единния портал за електронно правосъдие, Софийски градски съд I – 9 състав, на 29.05.2026 г. (ден след приключване хода по същество) съдът е постановил своето решение. Съдържанието на решението към настоящия момент не е публикувано, твърдят от комисията.

От КОНПИ твърдят, че по този начин е било накърнено правото им на защита, тъй като съдът се е произнесъл преди изтичането на предоставения срок за писмени становища. Според комисията решението е постановено и преди да бъде изготвен протоколът от съдебното заседание, който е официален документ за извършените процесуални действия и върху който страните могат да изградят своята защита или да поискат корекции при необходимост.

В края на април Софийският апелативен съд потвърди отказа за предсрочно освобождаване на Евелин Банев - Брендо, след като предложение за това беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор.