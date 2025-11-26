Медия без
Кабинетът решава за коледните добавки

Днес, 07:19
Кабинетът днес трябва да отпусне трансфер на НОИ за плащане на коледните добавки.
Днес трябва да стане окончателно ясно какви коледни добавки ще получат пенсионерите под линията на бедност. В дневния ред на правителственото заседание е включено решение за отпускане на допълнителен трансфер от бюджета към държавното обществено осигуряване.

Решението на Съвета на коалицията е да се отпуснат по 120 лв. на хората, чиито пенсии заедно с добавките са до 638 лв., колкото е линията на бедност за тази година. Тук влизат и хората, които получават минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, защото тя в момента е 630,50 лв.

По-късно днес бюджетната комисия ще обсъжда и бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. на второ четене. Сред новите предложения към проекта също има идеи за коледни добавки, включително и те да се дават два пъти годишно за Коледа и Великден в размер на 392 евро. Шансовете такава инициатива да получи подкрепа от мнозинството обаче клонят към нула.

Очаквайте подробности от заседанието на правителството

