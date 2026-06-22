"Исторически парк" не затварял, а завивал

Лидерът на партия "Величие" и създател на "Исторически парк" Ивелин Михайлов опроверга плъзналите сутринта информации, че комплексът в село Неофит Рилски затваря. "Проблемът с автомобилния парк и другите неща е следствие на репресиите на властта срещу нас. Така че правим завой. "Исторически парк" ще го превърнем повече в обект, който да изкарва пари, отколкото да бъде балансиран и да служи на обществото. Това, което ще направим и бяхме решили да направим като план Б, е едно международно място за тиймбилдинг събития. Няма да е обект за култура, какъвто е в момента", поясни Михайлов пред БНР.

Информациите за затварянето тръгнаха по-рано през деня след изява на Михайлов в социлните мрежи. "Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Това е снимка от началото, но тя показва и края. Изцяло нося отговорността, че съм повел хора в посока мечта, а не реалност!", бе написал той. Михайлов няколко пъти през последните две години заявяваше, че проектът е "към своя край". Преди дни се оплака с проблеми с автомобилния парк, за които спомена и днес пред БНР.

"Исторически парк" край село Неофит Рилски бе открит през 2019 г. и представян като най-големия културно-исторически проект от този тип в България. Комплексът пресъздава различни периоди от историята по българските земи чрез реконструкции на селища, крепости и архитектурни обекти. Oколо проекта се появиха много спорове, свързани с начина на финансиране, привличането на инвеститори и финансовото състояние на дружествата.

В края на ноември 2025 г. седем души бяха задържани и оставени в ареста по обвинения за участие в организирана престъпна група, пране на пари и имотни измами. Към момента той не е привлечен като обвиняем по делото. По данни на прокуратурата чрез схемата около парка за период от около 10 г. са преминали над 50 млн. лв., а пострадалите са много.

Проверка в Търговския регистър показва, че в момента няма подадени нови документи за вписване по партидата на дружеството. По последни данни финансовият резултат на фирмата е 1 млн. лв. през 2024 г. Не е ясно какво ще стане с парите на хората, вложени в "Исторически парк".