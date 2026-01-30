Илияна Йотова завършва консултациите за служебен премиер

Държавният глава Илияна Йотова ще се срещне на „Дондуков" 2 с последните трима от десетте ръководители на институции, които могат да бъдат назначени за служебен министър председател. Йотова ще се види днес с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и заместник-председателите Маргарита Николова и Силвия Къдрева във връзка с конституционната процедура за назначаване на служебно правителство.

В 11:00 ч. държавният глава ще разговаря с Димитър Главчев, а в 12:00 ч. с Маргарита Николова. По-късно в 13:00 ч. Йотова ще се срещне със Силвия Къдрева. Срещите ще бъдат закрити.

Вчера Йотова се срещна с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова. Заместник-омбудсманът съобщи, че ще приеме да бъде служебен премиер, ако президентът Илияна Йотова реши. Делчева заяви, че омбудсманът няма място в изпълнителната власт.

В сряда Илияна Йотова проведе срещи с управителя и подуправителите на Българската народна банка (БНБ) относно назначаването на служебно правителство. След срещата си с президента Йотова, подуправителят на БНБ Андрей Гюров каза, че е готов да стане служебен премиер. Гуверньорът на банката Димитър Радев и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков заявиха пред журналисти, че няма да приемат поста на служебен министър-председател.

Във вторник президентът Илияна Йотова се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която също отказа поста на служебен премиер.