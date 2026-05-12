"Младост" протестира срещу 22-етажна сграда

Жители на "Младост" се събраха пред сградата на районната си администрация, за да протестират срещу застрояването на голям терен на ключовия и натоварен бул. “Александър Малинов”. Протестът започна от 18:00 ч. В множеството се забелязваха представители на ПП, "Спаси София", "Да, България" и Биляна Петрова от екипа на бившия кмет Десислава Иванчева. Малко след 19:00 ч. тръгна и шествие, което блокира бул. "Ал. Малинов" за близо половин час. През това време бяха пропускани само автобусите на градския транспорт. Организаторите обещаха още протестни действия, ако проектът не бъде спрян. Чуха се и призиви за протест пред Столичната община.

Протестиращите настояват да се наложи мораториум на застрояването на този имот, който е 92.2% общинска собственост. Частните съсобственици на останалите 7.78% обаче искат да строят, като СОС даде зелена светлина за учредяването на право на строеж срещу компенсирането на общинските дялове в имота. При РЗП от близо 59 000 кв. м. надземно и сутерен е предвидено общината да получи 16 500 кв. м. обезщетение или 30% от собствения си дял. На терена може да бъде изградена 75 етажна сграда според строителните параметри.

Идеята е новите застроени площи да се ползват за нуждите на общинската администрация. В последните дни кметът на “Младост” Ивайло Кукурин пусна поредица от постове, за да обясни ползите от сделката. Той нееднократно изтъква, че теренът не е вътрешно-блоково зелено пространство, а е предвиден за смесена многофункционална зона и това не е станало по решение на районната администрация. Според Кукурин неправилно се твърди, че става дума за продажба, а всъщност има публично-частно патрньорство и районът ще придобие ценни сгради.

Кукурин публикува и визуализация, която показва как в тази част на “Младост” следва да се развие комплекс “Младост Център” - със спортна зала, църква и други публични пространства. Кметът на “Младост” разпространи и статистика, която онагледява огромното РЗП, разрешено на ниво централна община.

Въпреки множеството аргументи на кмета жителите на района остават категорично против. Основните им тревоги са, че кварталът е презастроен, а минаването по бул. “Александър Малинов” ще се окаже съвсем невъзможно. В района се изграждат и още няколко високи сгради.