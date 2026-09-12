Пожар е избухнал в склад за боеприпаси на "ЕМКО" в Габровско

Пожар е избухнал в склад за боеприпаси на "ЕМКО" в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието. Пожарът е възникнал около 23.20 ч., съобщи БНТ. Инцидентът идва малко повече от месец след пожара и серията от експлозии в склад за боеприпаси на площадката на „ЕМКО“ край село Белица, община Трявна. Тогава в района бяха открити 60 невзривени боеприпаса и около два тона метални отломки.

По информация на управителя на предприятието Славчо Димиев, потвърдена пред БНТ, в склада, който се намира в село Горни Върпища, на около 4 - 5 км от село Царева ливада, се съхраняват боеприпаси и барут.

По време на инцидента в помещението не е имало хора. В района е имало двама охранители, които своевременно са се отдалечили.

Жители в района са чули серия от взривове. Активирана е и системата BG-Alert.

На място са изпратени три екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Районът е отцепен.

Най-близкото населено място се намира на повече от километър от склада. Огънят се вижда и от Велико Търново.

„Информацията, която имаме, е от 23:04–23:10 часа. Първият сигнал на 112 е подаден малко след това. Веднага са уведомени „Пожарна безопасност“ и Областната дирекция на МВР. Пожарни екипи са в Царева ливада, както в селата Донино и Бочуковци, където наблюдават пожара с дрон. Към момента пожарът е на територията на складовата база на завода. Движи се от склад към склад и се разпространява между тях. Последният взрив е бил малко преди полунощ. Представители на фирмата трябва да кажат какво точно се съхранява в складовете. Мисля, че има барут и боеприпаси", каза за NOVA областният управител на Габрово Кристина Сидорова.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов ще пристигнат на мястото на инцидента, за да проверят създадената организация и предприетите действия за овладяване на ситуацията и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. От МВР ще направят изявление в 11 часа днес.





Реакция

ДБ ще поиска отново изслушване на в парламента на шефовете на служби, временна комисия и отговори от премиера и КСНС при президента Йотова за взривовете в “ЕМКО”. Това стана ясно от пост на депутата Ивайло Мирчев във “Фейсбук”.

”Тази нощ отново горяха и се взривяваха складове за боеприпаси на "ЕМКО", 33 дни след предишния взрив. Преди дни Германия обвини Русия за опита за атака с дрон и експлозиви на летище Лайпциг. НАТО и западните служби от месеци предупреждават: руската саботажна кампания в Европа се разширява.

Преди дни предупредихме в парламента, че това, което Русия прави в Лайпциг, се случва и в България. Поискахме КСНС, реакция на правителството и отговор как службите ни противодействат на руските саботажни операции. Не го получихме. Вместо това получихме снишаване. Днес отново гърмят български военни складове, с любезното съдействие на пробитите български служби, прокуратура и с изпълнител руското ГРУ”, написа той.