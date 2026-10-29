EPA/BGNES През юли 2018 г. беше разкрита нелегална фабрика в бившата мандра край железопътната гара в Карнобат. Сградата е собственост на сина на тогавашния кмет, но е била отдадена под наем на друга фирма.

Високотехнологична нелегална фабрика за производство на цигари е разкрита в индустриалната зона на Карнобат при съвместна специализирана операция на ГДБОП, Гранична полиция и ДАНС. На място са открити около 12 тона тютюн, оборудване за производство на цигари и готова продукция. Задържан е 58-годишен мъж от Карнобат, предаде БГНЕС.

Подробности за оповестената снощи операция бяха представени на брифинг в Бургас тази сутрин от ръководителя на Районната прокуратура Мария Маркова, комисар Павел Колев от ГДБОП-Бургас и директора на Регионална дирекция „Гранична полиция“- Бургас старши комисар Лъчезар Момчев.

По думите на комисар Колев в началото на октомври правоохранителните органи са получили информация за действаща нелегална фабрика за производство на акцизни стоки без бандерол на територията на Бургаска област.

След проведени оперативно-издирвателни действия фабриката е локализирана в Карнобат около 18 часа снощи.

При последвалата операция служителите на трите институции са открили пълна технологична линия за производство на цигари, разположена в три халета, както и суровини и материали за изработване на цигари от различни известни търговски марки.

„При влизането във фабриката беше намерено около 12 тона тютюн, оборудване, разположено в три халета, и заготовки за производство на цигари от различни търговски марки“, обясни комисар Колев.

По данни на прокуратурата са открити и пет мастербокса готови цигари.

„Към настоящия момент имаме задържано едно лице, като се извършват активни процесуално-следствени действия по установяване на съпричастността на други лица“, заяви прокурор Мария Маркова.

Задържаният е 58-годишен български гражданин от Карнобат. Разследващите работят по установяването на останалите участници в производството и разпространението на нелегалните цигари.

Според старши комисар Лъчезар Момчев произведените цигари най-вероятно са били предназначени за пазарите в Западна и Централна Европа. Той обясни, че във фабриката е изградена цялостна производствена линия - от обработката и нарязването на тютюна до пълненето и опаковането на цигарите. Произвеждани са имитации на известни търговски марки.

В помещенията са открити още генератори, спални помещения, бани, тоалетни и дори импровизиран фитнес. Според разследващите това показва, че е била създадена организация не само за производство, но и за пребиваване на работниците на място.

По време на огледите са забелязани и надписи на руски език, но към момента няма данни за националността на хората, работили във фабриката. Все още не е установено колко време е функционирало нелегалното предприятие и какви количества цигари са били произведени и изнесени от него.

По думите на комисар Колев изграждането и инсталирането на подобно високотехнологично оборудване изисква значително време. Предстои експертизи да установят и какво количество цигари е можело да бъде произведено от откритите 12 тона тютюн.

За разследваните престъпления законът предвижда наказание от една до шест години лишаване от свобода, както и глоба от 20 000 до 100 000 лева, посочи прокурор Маркова.