Ексдепутат от ИТН оглави кабинета на председателя на НС

Изненадващо назначение е направила наскоро избраната за председател на Народното събрание Михаела Доцова от ПБ. За началник на кабинета си тя е назначила бившия депутат от ИТН Николета Кузманова. Новината съобщи първо "24 часа" .

Кузманова беше зам.-председател на предния парламент, предложен от партията на Слави Трифонов. Беше назначена и за зам.-шеф на парламентарните комисии по правни въпроси и противодействие на корупцията.

Като депутат тя беше водещият юрист на ИТН – доцент е по наказателно право. Беше сред вносителите на предизвикалите широко обществено недоволство предложения за промени в Наказателния кодекс , с които депутатите на ИТН настояваха да се предвиди затвор за "престъпления против личния живот".

В изборите на 19 април обаче Кузманова се оказа извън кандидат-депутатските листи на партията. Причината остана неизвестна.

Вече идват политически критики на решението на Доцова да избере Кузманова. "Прогресивна България назначава Николета Кузманова от Има Такова Начало за началник на кабинета на Доцова. Хора ли нямат в партията, че стигнаха до обслужващия персонал на Пеевски в предишния парламент?", написа във Фейсбук депутата от ДБ Стела Николова.