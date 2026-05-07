Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ексдепутат от ИТН оглави кабинета на председателя на НС

Николета Кузманова беше зам.-шеф на предния парламент, издигната от партията на Трифонов

07 Май 2026
Николета Кузманова
БГНЕС
Николета Кузманова

Изненадващо назначение е направила наскоро избраната за председател на Народното събрание Михаела Доцова от ПБ. За началник на кабинета си тя е назначила бившия депутат от ИТН Николета Кузманова. Новината съобщи първо "24 часа".

Кузманова беше зам.-председател на предния парламент, предложен от партията на Слави Трифонов. Беше назначена и за зам.-шеф на парламентарните комисии по правни въпроси и противодействие на корупцията.

Като депутат тя беше водещият юрист на ИТН – доцент е по наказателно право. Беше сред вносителите на предизвикалите широко обществено недоволство предложения за промени в Наказателния кодекс, с които депутатите на ИТН настояваха да се предвиди затвор за "престъпления против личния живот".

В изборите на 19 април обаче Кузманова се оказа извън кандидат-депутатските листи на партията. Причината остана неизвестна.

Вече идват политически критики на решението на Доцова да избере Кузманова. "Прогресивна България назначава Николета Кузманова от Има Такова Начало за началник на кабинета на Доцова. Хора ли нямат в партията, че стигнаха до обслужващия персонал на Пеевски в предишния парламент?", написа във Фейсбук депутата от ДБ Стела Николова.

Фейсбук/Стела Николова
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Николета Кузманова, Михаела Доцова

Още новини по темата

ПБ, ГЕРБ и ДПС избраха Михаела Доцова да оглави парламента
30 Апр. 2026

Лице от тесния кръг на Радев категорично отхвърли лева
27 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа