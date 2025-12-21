Пътната агенция отрече да си е купувала 50-метрова яхта

Бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви в предаването "На фокус" по Нова тв, че държавно учреждение си е купило 50-метрова яхта. От думите на Демерджиев стана ясно, че говори за Агенция "Пътна инфраструктура". Яхтата била купена на кредит от банка имала 8-членен екипаж и е регистрирана в Дубай.

"Кой я ползва тази яхта? Дали случайно не е този, който ползва самолет от Турция за Дубай регулярно", попита Демерджиев, очевидно намеквайки за лидера на ДПС Делян Пеевски. "Понеже се опитва да си скъса опашката с охраната, нека да обясни, че не плаща, че не ползва тази яхта", каза още ексминистърът.

Не сме купували яхта. Това са съобщили пред Нова телевизия от Агенция "Пътна инфраструктура" по повод на казаното от бившия служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи назначен от Румен Радев Иван Демерджиев. От АПИ допълниха: "Елементарна проверка би доказала абсурдността на тази информация. В тази връзка политическите амбиции не бива да са основание за разпространение на фалшиви новини, а позицията на бивш служебен вицепремиер, вътрешен министър, правосъден министър, юрист и адвокат, изисква допълнителна отговорност при съобщаването на непроверена информация".