Държавата задвижи 265 млн. евро за транспорта на Столична община

Регионалното министерство е задвижило предоставянето на значимо финансиране на Столична община в областта на транспорта. Очаква се този месец да бъде обявена процедурата за предоставяне на 265 млн. евро за столичния метрополитен, както и за закупуване на нови трамваи, тролейбуси, електробуси. Няма обаче яснота какви мерки ще се финансират в Стара Загора след промените във въглищните предприятия и обособяването им в нов холдинг.

Това става ясно от публикуваната актуализирания годишен план по програма “Развитие на регионите” за 2026 г. Както “Сега” писа, при тази програма има много сериозен риск от загуба на средства заради закъснение в изпълнението. До края на годината следва към ЕК да бъдат заявени над 900 млн. евро, към края на юли бяха заявени близо 150 млн. евро.

За да не се загубят пари, правителството преразпредели финансиране към други напреднали проекти, както и към финансови инструменти. Така в списъка с напреднали проекти попадна и разширението на метрото в София, както и закупуването на нов екологичен транспорт.

От дадените от общината разяснения се разбра, че за метрото са предвидени да бъдат отпуснати 220 млн. евро, 45 млн. евро са за доставката на 20 нови трамвая, 75 нови тролейбуса и 50 електробуса.

Още обаче не е ясно каква точно схема ще се предложи за Стара Загора на мястото на отпадналия проект за финансиране на рекултивация на минни терени през специално създадено за целта през април дъщерно дружество на “Мини Марица - Изток”. Схемата бе включена в предходната версия на годишната програма с финансиране от 206 млн. евро, но отпадна. Сега въглищните дружества се вадят в нов холдинг, а правителството обещава да насочи към Стара Загора 500 млн. евро за мерки в областта на енергийния преход. Явно плановете още не са ясни, защото актуализираната програма до края на годината хем включва нова схема за подкрепа на реформата в енергийния сектор на региона, хем не са дадени никакви детайли за бюджет и допустими кандидати. В бележка под линия е уточнено, че подкрепата още се договаря с ЕК и ще бъде уточнена допълнително с ново изменение. Това уточнение идва на фона на напрежение в региона около обявеното създаване на нов холдинг, в който да влязат ТЕЦ “Марица Изток 2”, “Мини Марица - Изток” и дъщерното ѝ дружество за възстановяване на минни терени. В края на миналата седмица синдикатите настояха за повече яснота за плановете за региона.