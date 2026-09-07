Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Държавата задвижи 265 млн. евро за транспорта на Столична община

Няма яснота какви нови мерки ще се финансират в Стара Загора

Днес, 06:43
София планира да закупи 50 електробуса с част от европейските средства.
БГНЕС
София планира да закупи 50 електробуса с част от европейските средства.

Регионалното министерство е задвижило предоставянето на значимо финансиране на Столична община в областта на транспорта. Очаква се този месец да бъде обявена процедурата за предоставяне на 265 млн. евро за столичния метрополитен, както и за закупуване на нови трамваи, тролейбуси, електробуси. Няма обаче яснота какви мерки ще се финансират в Стара Загора след промените във въглищните предприятия и обособяването им в нов холдинг. 

Това става ясно от публикуваната актуализирания годишен план по програма “Развитие на регионите” за 2026 г. Както “Сега” писа, при тази програма има много сериозен риск от загуба на средства заради закъснение в изпълнението. До края на годината следва към ЕК да бъдат заявени над 900 млн. евро, към края на юли бяха заявени близо 150 млн. евро. 

За да не се загубят пари, правителството преразпредели финансиране към други напреднали проекти, както и към финансови инструменти. Така в списъка с напреднали проекти попадна и разширението на метрото в София, както и закупуването на нов екологичен транспорт. 

От дадените от общината разяснения се разбра, че за метрото са предвидени да бъдат отпуснати 220 млн. евро, 45 млн. евро са за доставката на 20 нови трамвая, 75 нови тролейбуса и 50 електробуса. 

Още обаче не е ясно каква точно схема ще се предложи за Стара Загора на мястото на отпадналия проект за финансиране на рекултивация на минни терени през специално създадено за целта през април дъщерно дружество на “Мини Марица - Изток”. Схемата бе включена в предходната версия на годишната програма  с финансиране от 206 млн. евро, но отпадна. Сега въглищните дружества се вадят в нов холдинг, а правителството обещава да насочи  към Стара Загора 500 млн. евро за мерки в областта на енергийния преход. Явно плановете още не са ясни, защото актуализираната програма до края на годината хем включва нова схема за подкрепа на реформата в енергийния сектор на региона, хем не са дадени никакви детайли за бюджет и допустими кандидати. В бележка под линия е уточнено, че подкрепата още се договаря с ЕК и ще бъде уточнена допълнително с ново изменение. Това уточнение идва на фона на напрежение в региона около обявеното създаване на нов холдинг, в който да влязат ТЕЦ “Марица Изток 2”, “Мини Марица - Изток” и дъщерното ѝ дружество за възстановяване на минни терени. В края на миналата седмица синдикатите настояха за повече яснота за плановете за региона. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

еврофондове

Още новини по темата

Детската болница в Бургас ще получи до 75 млн. евро от ЕС
31 Юли 2026

Кабинетът спасява 800 млн. евро за регионите
29 Юли 2026

България готви отпор за еврофондовете за новия програмен период

20 Юли 2026

За три години са подадени само пет сигнала за корупция по европрограми
15 Яну. 2026

Милиардите за Северна България отлежават на кота нула

15 Юли 2025

ЕС е дал €1.1 млрд. за дискриминиращи проекти
31 Май 2025

Всеки българин е получил средно 5000 лв. от ЕС
18 Яну. 2025

Унгария окончателно губи €1 млрд. фондове от ЕС
31 Дек. 2024

Брюксел отпуши 137 млрд. евро за Полша
29 Февр. 2024

Паничката на Унгария в ЕС остана празна
22 Ноем. 2023

МФ се размечта за милионите от еврофондовете
22 Юли 2023

Еврофондовете - парите ги няма, но дайте да ги похарчим
06 Юли 2023

20 милиарда евро се изплъзват на Унгария заради Орбан
25 Апр. 2023

Ще стигнат ли милионите от ЕС до предприятията със социална цел
11 Дек. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Случайната Йотова срещу сектантския Гюров
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки