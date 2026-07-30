Детската болница в Бургас ще получи до 75 млн. евро от ЕС

Пренасочването на средства от програма “Развитие на регионите” към нови напреднали обекти, така че да се избегне рискът от загуба на средства, ще освободи частично ресурс по националния бюджет. Икономии за хазната ще дойдат по линия на пренасочването на 75 млн. евро към новата детскат болница в Бургас. За нея вече е заложено национално финансиране, което ще бъде възстановено. Допълнителни икономии ще се реализират и от други извънредно прехвърлени към европейско финансиране обекти.

Това стана ясно покрай одобрените вчера от МС извънредни мерки за спасяване на финансов ресурс по програма “Развитие на регионите”, при която има сериозен риск от загуба на средства тази година. По програмата следва да се докаже ресурс от допълнителни близо 800 млн. евро (тук са включени и средства, свързани с ПВУ), за да не се загуби бюджет по правилото n+3. То изисква парите да са усвоени до 3 години след отпускането им, като България изостава драстично точно по тази програма.

По линия на пренасочването на европейски ресурс към финансирането на детската болница в националния бюджет ще се реализират икономии заради възстановяване на средства в размер на около 48 млн. евро, показват сметките. За финансиране с европари по програмата ще се пренасочат и някои проекти от общинската инвестиционна програма, като тук също се очаква икономия от 23 млн. евро.

Много голяма сума по програмата се пренасочва към София - до 265 млн. евро. Още вчера Столична община и “Спаси София”, които участваха активно в преговорите за предоставянето на еврофинансиране, дадоха подробности и обявиха, че със 125 млн. евро ще се финансират общо 145 нови превозни средства за градския транспорт - 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая. Останалата част от сумата - 140 млн. евро, отива за метрото за закупуване на нови метровлакове. Очаква се да бъдат закупени 16 нови влака. Добрата новина доведе до задочен конфликт на “Спаси София” с кмета Васил Терзиев, който на свой ред се похвали с парите и обвини партията, че през март е говорила точно обратното и няма европейска програма, по която да може да се получат пари. Според източници на “Сега” обаче партията има сериозен принос на свой ред проектът да се случи в настоящото преразпределяне на парите.

За градска мобилност в други 9 големи градски общини ще бъдат пренасочени до 27 млн. евро.

Включването на тези проекти в програмата ще стане възможно с цената на допълнително наддоговаряне по нея, така че да се създадат гаранции, че ресурсът ще бъде оползотворен. Наред със забавянето на отделни проекти при изпълнението обикновено се реализират и икономии.-

Голяма промяна ще има и при парите за въглищните региони, където финансовите инструменти ще бъдат завишени от 200 на 600 млн. евро с цел спасяване на рисково финансиране. Отделно от това правителството ще преговаря с ЕК за включване и финансиране на допълнителни проекти за 500 млн. евро. по програмата.

ПЛАНОВЕ

София планира да финансира през заем или облигации градския транспорт с други 300 млн. евро. Предвижда се с този ресурс София да закупи около 200 нови автобуса, поне 20 нови трамвая и приблизително 75 нови тролейбуса, както и да реализира инвестиции в транспортната инфраструктура, припомниха от Столична община.